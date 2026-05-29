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Cómo sigue la Copa Argentina tras la postergación de los partidos de San Lorenzo y Racing

La organización de la Copa Argentina aceptó los pedidos de Racing y San Lorenzo para postergar sus partidos por los 16avos de final.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La Copa Argentina continuará este fin de semana con 3 partidos.

La Copa Argentina continuará este fin de semana con 3 partidos.

La organización de la Copa Argentina aceptó los pedidos de Racing y San Lorenzo para postergar para después del receso por el Mundial 2026 los partidos ante Defensa y Justicia y Deportivo Riestra, por los 16avos de final.

El encuentro entre La Academia y el Halcón de Varela iba a jugarse este domingo 31 en Jujuy y el del Ciclón estaba previsto para el sábado 6 de junio, pero finalmente se decidió postergarlos para el mes de julio, una vez concluido el receso por el Mundial 2026.

san lorenzo 1

Tanto Racing como San Lorenzo viven horas convulsionadas desde lo institucional y tuvieron un mal cierre del semestre al quedar eliminados tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Sudamericana.

La Copa Argentina continuará este fin de semana con 3 encuentros y habrá uno más el martes, pero finalmente habrá otros 5 cruces que se jugarán después del receso cuando el objetivo era completar los 16avos de final antes del Mundial.

Los 16avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

  • Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0
  • Deportivo Morón 1 - Midland 2
  • Vélez 2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0
  • Banfield 1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4)
  • Platense 0 (4) - San Martín de San Juan 0 (3)
  • Talleres 0 - Atlético Tucumán 3
  • Unión 0 - Independiente 2

Sábado 30/5

  • A las 15.30 Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano, en Santiago del Estero
  • A las 18 Instituto vs. Lanús, en Rosario

Domingo 31/5

  • A las 15.30 Estudiantes vs. Rosario Central, en Córdoba

Martes 2/6

  • A las 21.10 Barracas Central vs. Huracán, en Sarandí

Día y horario a confirmar

  • River vs. Aldosivi
  • Independiente Rivadavia vs. Tigre
  • Boca vs. Sarmiento
  • San Lorenzo vs. Riestra
  • Racing vs. Defensa y Justicia

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