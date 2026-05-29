Cómo sigue la Copa Argentina tras la postergación de los partidos de San Lorenzo y Racing

Tanto Racing como San Lorenzo viven horas convulsionadas desde lo institucional y tuvieron un mal cierre del semestre al quedar eliminados tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Sudamericana.

La Copa Argentina continuará este fin de semana con 3 encuentros y habrá uno más el martes, pero finalmente habrá otros 5 cruces que se jugarán después del receso cuando el objetivo era completar los 16avos de final antes del Mundial.

Los 16avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0

3 - Acassuso 0 Deportivo Morón 1 - Midland 2

2 Vélez 2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0

2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0 Banfield 1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4)

1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4) Platense 0 (4) - San Martín de San Juan 0 (3)

0 (4) - San Martín de San Juan 0 (3) Talleres 0 - Atlético Tucumán 3

3 Unión 0 - Independiente 2

Sábado 30/5

A las 15.30 Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano, en Santiago del Estero

A las 18 Instituto vs. Lanús, en Rosario

Domingo 31/5

A las 15.30 Estudiantes vs. Rosario Central, en Córdoba

Martes 2/6

A las 21.10 Barracas Central vs. Huracán, en Sarandí

Día y horario a confirmar