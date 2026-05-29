La organización de la Copa Argentina aceptó los pedidos de Racing y San Lorenzo para postergar para después del receso por el Mundial 2026 los partidos ante Defensa y Justicia y Deportivo Riestra, por los 16avos de final.
Cómo sigue la Copa Argentina tras la postergación de los partidos de San Lorenzo y Racing
La organización de la Copa Argentina aceptó los pedidos de Racing y San Lorenzo para postergar sus partidos por los 16avos de final.
El encuentro entre La Academia y el Halcón de Varela iba a jugarse este domingo 31 en Jujuy y el del Ciclón estaba previsto para el sábado 6 de junio, pero finalmente se decidió postergarlos para el mes de julio, una vez concluido el receso por el Mundial 2026.
Tanto Racing como San Lorenzo viven horas convulsionadas desde lo institucional y tuvieron un mal cierre del semestre al quedar eliminados tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Sudamericana.
La Copa Argentina continuará este fin de semana con 3 encuentros y habrá uno más el martes, pero finalmente habrá otros 5 cruces que se jugarán después del receso cuando el objetivo era completar los 16avos de final antes del Mundial.
Los 16avos de final de la Copa Argentina
Ya jugaron
- Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0
- Deportivo Morón 1 - Midland 2
- Vélez 2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0
- Banfield 1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4)
- Platense 0 (4) - San Martín de San Juan 0 (3)
- Talleres 0 - Atlético Tucumán 3
- Unión 0 - Independiente 2
Sábado 30/5
- A las 15.30 Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano, en Santiago del Estero
- A las 18 Instituto vs. Lanús, en Rosario
Domingo 31/5
- A las 15.30 Estudiantes vs. Rosario Central, en Córdoba
Martes 2/6
- A las 21.10 Barracas Central vs. Huracán, en Sarandí
Día y horario a confirmar
- River vs. Aldosivi
- Independiente Rivadavia vs. Tigre
- Boca vs. Sarmiento
- San Lorenzo vs. Riestra
- Racing vs. Defensa y Justicia