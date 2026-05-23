Con dos golazos de tiro libre, Independiente le ganó a Unión y avanzó en la Copa Argentina

Independiente se impuso 2-0 ante Unión de Santa Fe en el Coloso Marcelo Bielsa, de Newell’s. De esta manera el elenco de Avellaneda aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina. Allí enfrentará a Atlético Tucumán.
Independiente se impuso 2-0 ante Unión en el Coloso Marcelo Bielsa y se metió en los octavos de final de la Copa Argentina
Independiente se impuso 2-0 ante Unión de Santa Fe en el Coloso Marcelo Bielsa, de Newell’s. De esta manera el elenco de Avellaneda aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina. Allí enfrentará a Atlético Tucumán.
Apenas 24 minutos le alcanzaron al equipo de Gustavo Quinteros para inclinar la balanza a su favor. En una noche donde la pelota parada fue el factor determinante, el Rojo avanzó de ronda por los goles de Santiago Montiel y Maximiliano Gutiérrez, ambos de tiro libre.
Unión de Santa Fe dio el primer aviso al cumplirse apenas el primer minuto de juego. Una doble intervención de Rodrigo Rey evitó la caída del arco de Independiente. Primero al contener un remate lejano del lateral Lautaro Vargas que se había desviado en el camino, y de inmediato al achicar el posterior disparo del mediocampista Lucas Menossi.
La respuesta del Rojo fue letal. A los cinco minutos, en su primera aproximación profunda, una falta en el borde del área le otorgó una oportunidad inmejorable a Santiago Montiel. El extremo ejecutó un soberbio zurdazo que superó la barrera y se colgó en el ángulo derecho de Matías Mansilla, que nada pudo hacer.
A pesar del golpe, Unión buscó reaccionar a los 15 minutos mediante un pase largo que dejó en posición de gol a Agustín Colazo, pero Rey volvió a bajarle la persiana a su arco.
El reloj marcaba 24 minutos cuando llegó un nuevo golpe de Independiente. Otra vez por intermedio de la pelota parada. Esta vez fue el chileno Maximiliano Gutiérrez quien clavó la pelota en el ángulo izquierdo de Mansilla para decretar el 2-0.
Todo se hizo cuesta arriba para un Tatengue que jugaba con un hombre menos por la expulsión de Maizon Rodríguez, quien vio la roja por doble amonestación minutos antes.
En el complemento, Independiente manejó los tiempos e intentó lastimar de contraataque. Ignacio Malcorra estuvo cerca de convertir con un remate bombeado que se desvió en un rival, mientras que Montiel estrelló un remate en el palo izquierdo.
Unión tuvo algunas aproximaciones aisladas, entre ellas un remate lejano de Vargas y un intento de Cristian Tarragona que se fue desviado por el segundo palo.