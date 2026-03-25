Qué dijo Kylian Mbappé sobre las acusaciones al Real Madrid de haberle tratado la pierna equivocada

Así lo confirmó el periodista Daniel Riolo de RMC Sports, quien acusa que la situación del delantero se agravó tras el diagnóstico erróneo realizado por los especialistas del conjunto blanco. Fue así que Mbappé prefirió asistir a un especialista en Francia, quien si logró dar en la clave para ayudarlo a mejorar de la lesión.

El periodista afirmó: "El diagnóstico sobre la rodilla de Mbappé fue tan catastrófico que el club despidió a todo el equipo médico, sumado a la serie de lesiones, pero en gran parte fue por este tema".

Kylian Mbappé El delantero del Real Madrid ya está junto a sus compañeros de la Selección de Francia.

La palabra de Kylian Mbappé tras la polémica en el Real Madrid

Luego que el periodista diera a conocer la situación satírica, fue Kylian Mbappé quien se refirió a la situación: "Mi rodilla va bien, me voy recuperando al 100 %. He tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto y, juntos, pudimos encontrar el mejor plan para volver a estar al mejor nivel a final de temporada con el Real Madrid y con la selección de Francia en el Mundial", explicó el astro.

En ningún momento apuntó contra el cuerpo técnico del conjunto blanco, pero si explicó que a pesar del tratamiento "era algo que me molestaba y quería saber lo que exactamente tenía". Y agregó: "Es cierto que me hice muchos análisis, no sabía por qué me dolía, por qué esos dolores. Saberlo es una primera etapa para curarse".

En cuanto a la polémica viralizada por el periodista Daniel Riolo el delantero lo desmintió tajantemente: "Las cosas que se han dicho que no eran verdad". Para luego reflexionar: "Pero así es la vida de un atleta de alto nivel y de una personalidad pública sobre la que está permitido decir cosas sin ni siquiera verificarlas".