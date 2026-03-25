El nombre más largo en la historia del mundo poseía 747 letras y estaba compuesto de 26 nombres y un apellido larguísimo. Durante años fue parte del libro récord de Guiness, hasta que la organización que lo confecciona tuvo que tomar una drástica decisión.
En 1914, en Alemania, nació un hombre que se convirtió en toda una leyenda por culpa y decisión de sus padres, que hicieron que su nombre ingresara a los libros de récords por ser extremadamente largo. Conoce a este hombre.
Su nombre tiene 747 letras y obligó a los Récord Guiness a tomar una drástica decisión
Bergedorf, Alemania. Año 1914. Una pareja tiene un hijo que se iba a convertir, con el paso del tiempo, en tipógrafo y que se iba a mudar a Estados Unidos, a la ciudad de Filadelfia, donde sería toda una celebridad gracias a su nombre.
Según los documentos oficiales, su nombre era Hubert B. Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorff. No obstante, esto se debe a que rara vez podía usar su nombre completo, ya que este constaba de 26 nombres y un apellido de 585 letras, por lo que colocaba solamente una parte de este.
Durante décadas, Hubert fue toda una celebridad entrevistada cada tanto por los periódicos. Su fama fue tal que ingresó al Libro Guiness de los Récord en la categoría de "Nombres más largos", sin embargo, con los años esa sección fue eliminada.
La aparición de Hubert en el libro Guiness provocó que algunas personas comenzaran a llamarse o a denominar a sus hijos con nombres absurdamente largos para romper el récord. Eso, sumado al hecho de las dificultades para verificar de manera legal si realmente se llamaban así, llevó a la organización de los récord Guiness a eliminar la categoría de "Nombres más largos".
De hecho, en 1990, Laurence Watkins, de Nueva Zelanda, registró un nombre compuesto por 2.253 palabras. Este hombre tuvo que recurrir a una batalla legal para que se lo aprobaran y él mismo confesó que lo hizo para obtener un récord Guiness insólito.