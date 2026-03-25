Su nombre tiene 747 letras y obligó a los Récord Guiness a tomar una drástica decisión

Según los documentos oficiales, su nombre era Hubert B. Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorff. No obstante, esto se debe a que rara vez podía usar su nombre completo, ya que este constaba de 26 nombres y un apellido de 585 letras, por lo que colocaba solamente una parte de este.

Durante décadas, Hubert fue toda una celebridad entrevistada cada tanto por los periódicos. Su fama fue tal que ingresó al Libro Guiness de los Récord en la categoría de "Nombres más largos", sin embargo, con los años esa sección fue eliminada.

nombre mas largo

La aparición de Hubert en el libro Guiness provocó que algunas personas comenzaran a llamarse o a denominar a sus hijos con nombres absurdamente largos para romper el récord. Eso, sumado al hecho de las dificultades para verificar de manera legal si realmente se llamaban así, llevó a la organización de los récord Guiness a eliminar la categoría de "Nombres más largos".

De hecho, en 1990, Laurence Watkins, de Nueva Zelanda, registró un nombre compuesto por 2.253 palabras. Este hombre tuvo que recurrir a una batalla legal para que se lo aprobaran y él mismo confesó que lo hizo para obtener un récord Guiness insólito.