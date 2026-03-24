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Barracas Central en la Copa Sudamericana: por qué no podrá jugar en su estadio y dónde será local

Pese a las recientes reformas en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia, Barracas Central deberá mudar su localía para poder disputar la Copa Sudamericana

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Barracas Central mudará su localía para jugar la Copa Sudamericana.

Barracas Central mudará su localía para jugar la Copa Sudamericana.

Barracas Central se prepara para un hecho histórico en su historia: su debut en la Copa Sudamericana. En este contexto, la noticia que sacudió a todo el Guapo fue la de su forzado cambio de localía. Pese a las reformas en el estadio Claudio Tapia, el equipo de Rubén Darío Insúa deberá cambiar de escenario.

En este contexto, se conoció que el club hará las veces de local en el Florencio Sola, la casa de Banfield. Esta decisión marca la cuarta vez que el club de Olavarría y Luna debe salir de su barrio desde su ascenso a la máxima categoría, habiendo pasado previamente por las canchas de Huracán, Lanús y Arsenal.

Huracán vs Barracas Central
Barracas Central viene de igualar sin goles ante Hurac&aacute;n.

Barracas Central viene de igualar sin goles ante Huracán.

Por qué Barracas mudará su localía en la Copa Sudamericana

Pese a las significativas refacciones que Barracas Central realizó para modernizar su estadio existe un factor determinante que truncó el sueño de ser locales en casa: la iluminación artificial.

Las normativas de Conmebol son estrictas respecto a los niveles de luz, sobre todo teniendo en cuenta las tansmisiones televisivas que se realizan en horario nocturno.

Al no contar con el sistema lumínico requerido, la dirigencia debió buscar una alternativa rápida. En este sentido se llegó a un rápido acuerdo con los directivos de Banfield, quienes dieron el visto bueno para que el Guapo juegue en el Florencio Sola.

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El grupo de Barracas Central en la Copa Sudamericana

El azar determinó que Barracas Central tendrá que verse las caras con equipos importantes del continente. El Guapo integra un grupo sumamente competitivo donde enfrentará a:

  • Olimpia de Paraguay
  • Vasco Da Gama
  • Audax Italiano

Los comandados por Insúa tendrán su debut internacional frente al elenco brasileño el martes 7 de abril en el estadio del Taladro.

El fixture de Barracas Central es el siguiente:

  • Fecha 1 - 7/04 vs. Vasco Da Gama (L) - 19hs
  • Fecha 2 - 15/04 vs. Olimpia (V) - 21hs
  • Fecha 3 - 28/04 vs. Audax Italiano (L) - 21hs
  • Fecha 4 - 6/05 vs. Olimpia (L) - 21hs
  • Fecha 5 - 19/05 vs. Audax Italiano (V) - 19hs
  • Fecha 6 - 27/05 vs. Vasco Da Gama (V) - 21.30hs

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