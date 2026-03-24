Barracas Central en la Copa Sudamericana: por qué no podrá jugar en su estadio y dónde será local

Las normativas de Conmebol son estrictas respecto a los niveles de luz, sobre todo teniendo en cuenta las tansmisiones televisivas que se realizan en horario nocturno.

Al no contar con el sistema lumínico requerido, la dirigencia debió buscar una alternativa rápida. En este sentido se llegó a un rápido acuerdo con los directivos de Banfield, quienes dieron el visto bueno para que el Guapo juegue en el Florencio Sola.

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Nuestra primera participación en la CONMEBOL Sudamericana será con una nueva sede para los partidos en condición de local:



Estadio Florencio Sola.

Club Atlético Banfield. pic.twitter.com/Nh21fDx815 — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) March 24, 2026

El grupo de Barracas Central en la Copa Sudamericana

El azar determinó que Barracas Central tendrá que verse las caras con equipos importantes del continente. El Guapo integra un grupo sumamente competitivo donde enfrentará a:

Olimpia de Paraguay

Vasco Da Gama

Audax Italiano

Los comandados por Insúa tendrán su debut internacional frente al elenco brasileño el martes 7 de abril en el estadio del Taladro.

El fixture de Barracas Central es el siguiente: