Barracas Central en la Copa Sudamericana: por qué no podrá jugar en su estadio y dónde será local

Las normativas de Conmebol son estrictas respecto a los niveles de luz, sobre todo teniendo en cuenta las tansmisiones televisivas que se realizan en horario nocturno.
Al no contar con el sistema lumínico requerido, la dirigencia debió buscar una alternativa rápida. En este sentido se llegó a un rápido acuerdo con los directivos de Banfield, quienes dieron el visto bueno para que el Guapo juegue en el Florencio Sola.
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El grupo de Barracas Central en la Copa Sudamericana
El azar determinó que Barracas Central tendrá que verse las caras con equipos importantes del continente. El Guapo integra un grupo sumamente competitivo donde enfrentará a:
- Olimpia de Paraguay
- Vasco Da Gama
- Audax Italiano
Los comandados por Insúa tendrán su debut internacional frente al elenco brasileño el martes 7 de abril en el estadio del Taladro.
El fixture de Barracas Central es el siguiente:
- Fecha 1 - 7/04 vs. Vasco Da Gama (L) - 19hs
- Fecha 2 - 15/04 vs. Olimpia (V) - 21hs
- Fecha 3 - 28/04 vs. Audax Italiano (L) - 21hs
- Fecha 4 - 6/05 vs. Olimpia (L) - 21hs
- Fecha 5 - 19/05 vs. Audax Italiano (V) - 19hs
- Fecha 6 - 27/05 vs. Vasco Da Gama (V) - 21.30hs