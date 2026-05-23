Huracán Las Heras perdió ante Argentino de Monte Maíz en el inicio de la segunda rueda del Federal A

Ramiro Lasserre a los 19' del primer tiempo abrió el marcador para el Raya. El conjunto local fue superior en el primer tiempo y lo justificó con la diferencia en el marcador.

En el complemento el Globo intentó dar vuelta el resultado pero no pudo.

El equipo dirigido por Sergio Toti Arias, que venía de perder 1 a 0 ante FADEP, acumula tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, con un empate y dos caídas seguidas.

El equipo lasherino se ubica sexto en la tabla de posiciones con diez puntos, producto de dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas en este Federal A.

Huracan tres El Globo no pudo con Argentino en Monte Maíz.

Lo que viene para Huracán Las Heras

Por la 11ra fecha y segunda de las revanchas, Huracán Las Heras jugará ante Juventud Unida. Este encuentro tendrá lugar en el estadio General San Martín, donde el Globo volverá a jugar de local tras dos partidos en condición de visitante.

La Síntesis:

Argentino de Monte Maíz: Alexis Bonet; Elián Coronas, Hugo Vera, Facundo Rassol y Matías Barbero; Ramiro Lasserre, Leonardo López; Sebastián González y Jorge Tejada; Ignacio Blanguetti y Gabriel Sarmiento. DT: Carlos Mazzola.

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Rodrigo Arciero, Guillermo Coceres y Enzo Montenegro; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Marcos Sosa, Ignacio González y Leandro Moya; Juan Bonet. DT: Sergio Arias.

Goles: PT: 19' Lasserre.

Cambios: ST inicio: Sebastián González por Sarmiento (A), Alejandro Toledo por Romero (HLH), 17' Dante Zona por Coronas (A), 24' Lucas Rainero por Romero (A), 30' Santiago Genes por Moya (HLH), 35' Máximo Rodríguez por González (HLH)

Estadio: Modesto Marrone.

Árbitro: Maximiliano Manduca.