Deportivo Maipú cayó ante San Martín de San Juan y cortó una gran racha

A los 43' del primer tiempo Gabriel Hachen abrió el marcador para el equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli. A los 19' del complemento Tomás Silva empató para la visita y a los 34' Nicolás Iachetti puso el 2-1 para el local.

En los primeros minutos el partido era de ida y vuelta aunque ambos equipos no podían generar situaciones de gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Porquettargasce/status/2058291708358430968&partner=&hide_thread=false "Tomás Silva"



Por el gol del jugador de Deportivo Maipú ante San Martín de San Juan. pic.twitter.com/OcWJcIKVQS — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 23, 2026

Juncos remataba desviado desde una posición con poco ángulo, tras una buena habilitación desde lejos de Cocca.

El Chelo Eggel remataba desde muy lejos y el arquero del dueño de casa Sebastián Díaz Robles controlaba la pelota sin problemas.

Si bien el Verdinegro no era claro en la ofensivo acorralaba al conjunto maipucino, que intentaba salir de contragolpe.

A los 43' llegó el tiro de Aguilera, Funez se la bajó a Hachen y este metió un remate de zurda -la pelota se desvió en un jugador visitante- que no pudo controlar Galardi.

El equipo dirigido por Mariano Echeverría tenía una chance de anotar por medio de Gobetto, pero luego Galardi le tapaba un mano a mano a Hachen en el otro arco.

Hasta que Silva definió cruzado y descolocó a Díaz Robles.

Silva tenía otra opción para marcar, pero la tiraba por arriba del travesaño y Díaz Robles le atajaba un tiro a Saccone.

Galardi le ahogaba el grito de gol a Iachetti.

Pero el ingresado Iachetti la empujaba cerca de la línea y el equipo de la vecina provincia se ponía 2-1 en el marcador.

El travesaño salvaba el arco de Díaz Robles.

El equipo de calle Vergara perdió su gran racha.

Lo que viene para el Deportivo Maipú en la Primera Nacional

Tras visitar al Verdinegro, el Cruzado recibirá a Chacarita el domingo 31 de mayo a las 17 por la fecha 16 del certamen.