Juan Pablo De la Reta y el choque del Deportivo Maipú con San Martin en San Juan

Juan Pablo De la Reta se consolidó en la defensa del Deportivo Maipú, de muy buen presente en el torneo de la Primera Nacional y se ganó un lugar en el conjunto Cruzado.
Juan Pablo De la Reta, defensor del Deportivo Maipú, está pasando un gran momento y analizó el presente del equipo antes del choque con San Martín de San Juan.
Juan Pablo De la Reta se consolidó en la defensa del Deportivo Maipú, de muy buen presente en el torneo de la Primera Nacional y se ganó un lugar en el conjunto Cruzado.
El lateral izquierdo fue clave en el triunfo ante Nueva Chicago, con una gran asistencia a Lisandro Cabrera en el gol del triunfo.
Deportivo Maipú se ubica en la 7ma posición con 18 puntos y este sábado a las 16.30 jugará en San Juan ante San Martín que tiene un punto menos.
El defensor de 21 años habló con Ovación del gran presente del equipo, su crecimiento y el partido trascendental por la fecha 15 que se jugará este sábado desde las 16.30, en el estadio Hilario Sánchez de la vecina provincia.
Con respecto al choque del próximo sábado, De la Reta sostuvo: "Tenemos un lindo partido que representa mucho para nosotros. Todos esperamos poder lograr un resultado positivo y que podamos seguir con esta racha".
Con respecto a la victoria con Nueva Chicago, afirmó: "Fue un triunfo muy importante porque nos permitió seguir subiendo en la tabla y meternos dentro de los equipos que están en el Reducido. El equipo viene manteniendo hace varios partidos una racha positiva y esperemos continuar de esta manera".
Por último, sobre su crecimiento como defensor, expresó: "En lo personal me siento muy bien, pero siempre tengo que seguir mejorando. Como lateral siempre pienso en defender, y es lindo poder aportar al equipo en ataque. Poder proyectarse y asistir a un compañero es algo que nos gusta a los laterales que hoy en día tienen mucho peso ofensivo y es una arma más en ataque".