Juan Pablo De la Reta y el choque del Deportivo Maipú con San Martin en San Juan

Deportivo Maipú Juan Pablo De La Reta festejó el triunfo ante Nueva Chicago junto a Lucas Faggioli. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

El defensor de 21 años habló con Ovación del gran presente del equipo, su crecimiento y el partido trascendental por la fecha 15 que se jugará este sábado desde las 16.30, en el estadio Hilario Sánchez de la vecina provincia.

Juan Pablo de La Reta Deportivo Maipú. Juan Pablo De La Reta es un lateral con marca y proyección.

Juan Pablo De La Reta y el choque del Deportivo Maipú con San Martín de San Juan

Con respecto al choque del próximo sábado, De la Reta sostuvo: "Tenemos un lindo partido que representa mucho para nosotros. Todos esperamos poder lograr un resultado positivo y que podamos seguir con esta racha".

Deportivo Maipú festejo. Deportivo Maipú bajo la conducción del entrenador Mariano Echeverría se mantiene invicto con una racha de seis partidos sin perder. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Con respecto a la victoria con Nueva Chicago, afirmó: "Fue un triunfo muy importante porque nos permitió seguir subiendo en la tabla y meternos dentro de los equipos que están en el Reducido. El equipo viene manteniendo hace varios partidos una racha positiva y esperemos continuar de esta manera".

Por último, sobre su crecimiento como defensor, expresó: "En lo personal me siento muy bien, pero siempre tengo que seguir mejorando. Como lateral siempre pienso en defender, y es lindo poder aportar al equipo en ataque. Poder proyectarse y asistir a un compañero es algo que nos gusta a los laterales que hoy en día tienen mucho peso ofensivo y es una arma más en ataque".