La Selección argentina conoce su camino en el Mundial Sub 17

Así quedó el grupo de Argentina para el Mundial Sub 17 de Qatar 2026

El sueño mundialista para los pibes dirigidos por Diego Placente ya tiene hoja de ruta. La sede que FIFA posee en Zúrich (Suiza) fue el escenario del sorteo de los grupos para la Mundial Sub 17 que se disputará este año en Qatar. Tras haber conseguido el subcampeonato en el Sudamericano de la categoría en abril, la Selección argentina buscará hacer historia y conquistar el único título que le falta a las vitrinas de la Asociación del Fútbol Argentino.

El torneo, que se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre, contará con jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2009. Toda la acción se concentrará en el imponente complejo deportivo Aspire Zone en la ciudad de Rayán, un predio compuesto por ocho campos de juego. La final, por su parte, tendrá lugar en el mítico estadio Internacional Khalifa, con capacidad para 45.857 hinchas.

La Selección argentina quedó como cabeza de serie del Grupo C:

Argentina

Australia

CAF 2 (El ganador de Uganda y Ghana, que juegan el sábado)

(El ganador de Uganda y Ghana, que juegan el sábado) Dinamarca

Mundial Sub 17 2026 masculino Así quedaron conformados los grupos para el Mundial Sub 17 de Qatar.

Al igual que el Mundial de mayores, esta edición mantiene el formato de 48 equipos, divididas en 12 grupos. Clasificarán a la fase de playoffs los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Un dato que sacude al torneo es que Portugal, el campeón vigente, no podrá defender su corona al quedar sorpresivamente eliminado en las rondas clasificatorias de la UEFA.

Grupos confirmados para el Mundial Femenino Sub 17

La décima edición del Mundial femenino Sub 17 se mudará al continente africano. Más precisamente en Marruecos. La competencia organizada por FIFA se disputará en dicho territorio desde el 17 de octubre hasta el 7 de noviembre del corriente año.

De las 24 selecciones que conforman la Copa del Mundo, 20 ya tienen su boleto asegurado y conocen su destino. Los últimos cuatro cupos se definirán en julio durante la tercera ronda de la fase de clasificación de la CAF.

El sorteo estructuró la fase de grupos en seis zonas de cuatro equipos cada una, dejando emparejamientos de altísimo nivel. Sudamérica tendrá un panorama de máxima exigencia: Chile cayó en el reñido Grupo F junto a España y México, mientras que Venezuela afrontará su tercera participación histórica en un duro Grupo D frente a potencias de la talla de Japón y Francia.

Seleccióna rgentina sub 17 femenina

La Selección argentina no corrió con mejor suerte y quedó encuadrada en el denominado "Grupo de la muerte". La Albiceleste forma parte del Grupo A, donde tendrán la difícil tarea de medirse cara a cara contra las anfitrionas (Marruecos), la imponente Alemania y la siempre competitiva Nueva Zelanda.