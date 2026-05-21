La Selección argentina ya conoce su hoja de ruta para los otros dos mundiales que se disputarán a lo largo de la temporada 2026. Hablamos de los que afrontará la categoría Sub 17, tanto en su rama masculina como femenina.
La Selección argentina conoce su camino en el Mundial Sub 17
La Selección argentina, tanto en su rama masculina como femenina, conoce su destino para el torneo Sub 17 organizado por FIFA
Las dirigidas por Christian Meloni dirán presente en Marruecos (la competencia se disputará entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre), mientras que los comandados por Diego Placente asistirán a la Copa del Mundo que se disputará en Qatar (entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre).
Así quedó el grupo de Argentina para el Mundial Sub 17 de Qatar 2026
El sueño mundialista para los pibes dirigidos por Diego Placente ya tiene hoja de ruta. La sede que FIFA posee en Zúrich (Suiza) fue el escenario del sorteo de los grupos para la Mundial Sub 17 que se disputará este año en Qatar. Tras haber conseguido el subcampeonato en el Sudamericano de la categoría en abril, la Selección argentina buscará hacer historia y conquistar el único título que le falta a las vitrinas de la Asociación del Fútbol Argentino.
El torneo, que se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre, contará con jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2009. Toda la acción se concentrará en el imponente complejo deportivo Aspire Zone en la ciudad de Rayán, un predio compuesto por ocho campos de juego. La final, por su parte, tendrá lugar en el mítico estadio Internacional Khalifa, con capacidad para 45.857 hinchas.
La Selección argentina quedó como cabeza de serie del Grupo C:
- Argentina
- Australia
- CAF 2 (El ganador de Uganda y Ghana, que juegan el sábado)
- Dinamarca
Al igual que el Mundial de mayores, esta edición mantiene el formato de 48 equipos, divididas en 12 grupos. Clasificarán a la fase de playoffs los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.
Un dato que sacude al torneo es que Portugal, el campeón vigente, no podrá defender su corona al quedar sorpresivamente eliminado en las rondas clasificatorias de la UEFA.
Grupos confirmados para el Mundial Femenino Sub 17
La décima edición del Mundial femenino Sub 17 se mudará al continente africano. Más precisamente en Marruecos. La competencia organizada por FIFA se disputará en dicho territorio desde el 17 de octubre hasta el 7 de noviembre del corriente año.
De las 24 selecciones que conforman la Copa del Mundo, 20 ya tienen su boleto asegurado y conocen su destino. Los últimos cuatro cupos se definirán en julio durante la tercera ronda de la fase de clasificación de la CAF.
El sorteo estructuró la fase de grupos en seis zonas de cuatro equipos cada una, dejando emparejamientos de altísimo nivel. Sudamérica tendrá un panorama de máxima exigencia: Chile cayó en el reñido Grupo F junto a España y México, mientras que Venezuela afrontará su tercera participación histórica en un duro Grupo D frente a potencias de la talla de Japón y Francia.
La Selección argentina no corrió con mejor suerte y quedó encuadrada en el denominado "Grupo de la muerte". La Albiceleste forma parte del Grupo A, donde tendrán la difícil tarea de medirse cara a cara contra las anfitrionas (Marruecos), la imponente Alemania y la siempre competitiva Nueva Zelanda.
- Grupo A: Marruecos, Nueva Zelanda, Alemania, Argentina
- Grupo B: RPD de Corea, Puerto Rico, Polonia, CAF 1
- Grupo C: Canadá, Brasil, Noruega, CAF 2
- Grupo D: Japón, CAF 3, Francia, Venezuela
- Grupo E: Estados Unidos, Samoa, CAF 4, RP China
- Grupo F: España, México, Australia, Chile