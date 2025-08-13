Juan Pablo De la Reta
Deportivo Maipú avanza en su objetivo de clasificar al Reducido de la Primera Nacional en la búsqueda del segundo ascenso a la Primera División. Luego de vencer a Tristán Suárez, el Cruzado se ubica como último clasificado de la Zona A y se prepara para visitar, este viernes, a Gimnasia y Tiro de Salta.

Una de las revelaciones de esta temporada en el Deportivo Maipú es Juan Pablo De la Reta, el juvenil de 20 años que debutó en 2022 en el plantel principal (solo sumó minutos y luego no fue tenido en cuenta) . Tres años después de aquel día, el lateral tuvo su reestreno ante Racing de Córdoba por la fecha 18 de la Primera Nacional 2025. Desde entonces, el defensor llegó para quedarse en la línea del fondo.

Jua Pablo De la Reta en el encuentro ante Tristán Suárez. Foto: Axel Lloret/UNO.

"Disfruto mucho este presente, es algo que esperé y trabajé mucho y estoy muy contento", sostuvo Juan Pablo De la Reta luego de la victoria ante Tristán Suárez. El futbolista llegó a los 6 años a la casa del Cruzado y desde esa edad defiende los colores del Botellero. Por ello, en la cancha es el "mimado", el "pibe de la casa" que el hincha del Deportivo Maipú banca y aplaude por su grado de identificación con el club. "Es algo soñado, me encanta", confiesa el defensor al respecto del cariño de la gente.

El secreto de su gran presente en el Deportivo Maipú

Juan Pablo De la Reta lleva disputados nueve partidos, con un gol de por medio, en esta temporada con el Deportivo Maipú. En el equipo de Alexis Matteo tiene un rol preponderante y confiesa lo que le pide el DT a la hora de saltar a la cancha. "El entrenador me pide que sea protagonista, que busque siempre atacar".

En cuanto al secreto de su auspicioso presente, De la Reta confesó: "Tener la figura de Rubens (Sambueza) me sirve muchísimo y al grupo también. Él me habla mucho y Mati Villarreal también, Chelo (Eggel) también. Todos me aconsejan". Escuchar y aprender son las herramientas que usa el juvenil de la casa para nutrirse y evolucionar como jugador con apenas 20 años de edad.

