Una de las revelaciones de esta temporada en el Deportivo Maipú es Juan Pablo De la Reta, el juvenil de 20 años que debutó en 2022 en el plantel principal (solo sumó minutos y luego no fue tenido en cuenta) . Tres años después de aquel día, el lateral tuvo su reestreno ante Racing de Córdoba por la fecha 18 de la Primera Nacional 2025. Desde entonces, el defensor llegó para quedarse en la línea del fondo.

juan pablo de la reta maipu Jua Pablo De la Reta en el encuentro ante Tristán Suárez. Foto: Axel Lloret/UNO.

"Disfruto mucho este presente, es algo que esperé y trabajé mucho y estoy muy contento", sostuvo Juan Pablo De la Reta luego de la victoria ante Tristán Suárez. El futbolista llegó a los 6 años a la casa del Cruzado y desde esa edad defiende los colores del Botellero. Por ello, en la cancha es el "mimado", el "pibe de la casa" que el hincha del Deportivo Maipú banca y aplaude por su grado de identificación con el club. "Es algo soñado, me encanta", confiesa el defensor al respecto del cariño de la gente.