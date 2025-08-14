Inicio Ovación Fútbol Copa Argentina
Copa Argentina 2025

Copa Argentina: Newell's batió a Atlético Tucumán y se metió en cuartos de final

Newell’s se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina, tras vencer a Atlético Tucumán, en Salta.

Por UNO
Newells está entre los ocho mejores.

Newell's está entre los ocho mejores.

Newell’s se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina, tras vencer a Atlético Tucumán por 3 a 2, en el estadio Padre Martearena de Salta.

El equipo rosarino tuvo que trabajar para llevarse la victoria y abrió el marcador a los 12' con gol de Luciano Lollo, de cabeza, tras un tiro de esquina del paraguayo Carlos González.

newells 1

El empate de Miguel Brizuela para Atlético Tucumán a los 32' fue un baldazo de agua fría y, cuatro minutos después, el Decano volvió a golpear con el tanto de Mateo Coronel. Sin embargo, el equipo rosarino se repuso y a los 39' lo empató con el tanto de Gonzalo Maroni.

Embed - Atlético Tucumán 2 - 3 Newell's | Copa Argentina 2025 | Octavos de final

En el segundo tiempo, a los 16', Newell’s recuperó la ventaja con el gol del paraguayo González que terminó resultando definitivo.

Así, Newell's clasificó a cuartos de final, donde se enfrentará a Belgrano de Córdoba, que viene de eliminar a Independiente.

La Copa Argentina 2025

Octavos de final

  • Independiente Rivadavia 2 - Central Córdoba (Rosario) 1
  • Aldosivi 1 - Argentinos Juniors 2
  • Independiente 0 - Belgrano 2
  • Huracán 0 - Lanús 2
  • San Lorenzo 0 - Tigre 1
  • Racing 3 - Deportivo Riestra 0
  • Newell's 3 - Atlético Tucumán 2

Por jugar

  • Jueves 28/8 a las 21.15 River vs. Unión, en Mendoza

Cuartos de final confirmados

  • Martes 26/8 a las 21.30 Tigre vs. Independiente Rivadavia, en Rosario
  • Argentinos Juniors vs. Lanús
  • Newell's vs. Belgrano
  • Racing vs. River o Unión

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas