Copa Argentina: Newell's batió a Atlético Tucumán y se metió en cuartos de final

Embed - Atlético Tucumán 2 - 3 Newell's | Copa Argentina 2025 | Octavos de final
En el segundo tiempo, a los 16', Newell’s recuperó la ventaja con el gol del paraguayo González que terminó resultando definitivo.
Así, Newell's clasificó a cuartos de final, donde se enfrentará a Belgrano de Córdoba, que viene de eliminar a Independiente.
La Copa Argentina 2025
Octavos de final
- Independiente Rivadavia 2 - Central Córdoba (Rosario) 1
- Aldosivi 1 - Argentinos Juniors 2
- Independiente 0 - Belgrano 2
- Huracán 0 - Lanús 2
- San Lorenzo 0 - Tigre 1
- Racing 3 - Deportivo Riestra 0
- Newell's 3 - Atlético Tucumán 2
Por jugar
- Jueves 28/8 a las 21.15 River vs. Unión, en Mendoza
Cuartos de final confirmados
- Martes 26/8 a las 21.30 Tigre vs. Independiente Rivadavia, en Rosario
- Argentinos Juniors vs. Lanús
- Newell's vs. Belgrano
- Racing vs. River o Unión