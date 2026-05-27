Video tremendo: una parapentista sobrevivió tras ser embestida por una avioneta a más de 1000 metros de altura

Embed - Parapentista se salva al sufrir el impacto de una avioneta en Austria | Noticias Telemundo

Poco después fue asistida por equipos de rescate y trasladada en helicóptero hasta el aeropuerto de Zell am See, donde recibió atención médica. Según confirmaron las autoridades austríacas, sufrió únicamente contusiones y moretones, sin necesidad de internación.

El video del choque se volvió viral y abrió una investigación

Las imágenes del accidente, registradas por una cámara cercana, comenzaron a circular masivamente en redes sociales y generaron asombro en todo el mundo. El video muestra con claridad el instante exacto en que la hélice de la Cessna impacta contra la vela y desgarra el parapente en el aire.

Rescatistas que participaron del operativo admitieron que el desenlace sin víctimas fatales fue producto de “una gran cuota de suerte”.

Horas después del accidente, Sabrina publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde suele compartir vuelos y travesías de montaña. “El día en que una Cessna 172 te saca del cielo mientras practicás parapente”, escribió. También reconoció que todavía no podía creer haber sobrevivido casi sin lesiones.

instagram La publicación de la paracaidista en su cuenta de Instagram. Contundente.

El piloto de la avioneta, que realizaba un vuelo panorámico tras despegar desde Zell am See, también resultó ileso y declaró que no pudo evitar la colisión.

El caso abrió además una controversia sobre cómo ocurrió el impacto. Según informó el medio austríaco Kronen Zeitung, inicialmente se indicó que la mujer realizaba “una maniobra aérea ligera”. Sin embargo, luego una vocera policial corrigió esa versión y aclaró que Sabrina volaba en línea recta cuando fue alcanzada por detrás por la aeronave.

Las autoridades austríacas mantienen abierta la investigación y analizan distintos elementos, entre ellos los videos viralizados, para determinar las responsabilidades del accidente.