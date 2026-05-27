Un impactante choque aéreo a en Austria conmocionó a las redes sociales y a los aficionados de los deportes extremos. Una parapentista de 44 años sobrevivió prácticamente de milagro luego de que una avioneta Cessna 172 chocara contra su vela en pleno vuelo sobre los Alpes austríacos.
Video tremendo: una parapentista sobrevivió tras ser embestida por una avioneta a más de 1000 metros de altura
La mujer de 44 años pudo activar el paracaídas de emergencia tras el impacto de la avioneta y logró aterrizar con heridas leves. Increíble
El episodio ocurrió el último fin de semana en la localidad de Piesendorf, en la región de Pinzgau. La protagonista, identificada como Sabrina y oriunda de Alta Austria, había despegado desde la montaña Schmittenhöhe rumbo a esa zona cuando, cerca del refugio Pinzgauer Hütte, fue impactada desde atrás por una aeronave piloteada por un hombre de 28 años.
La hélice de la avioneta destruyó parte del parapente y provocó una pérdida inmediata de sustentación. Frente a una situación límite, la deportista reaccionó rápidamente: desplegó el paracaídas de emergencia y consiguió caer de manera controlada hasta un camino forestal.
Poco después fue asistida por equipos de rescate y trasladada en helicóptero hasta el aeropuerto de Zell am See, donde recibió atención médica. Según confirmaron las autoridades austríacas, sufrió únicamente contusiones y moretones, sin necesidad de internación.
El video del choque se volvió viral y abrió una investigación
Las imágenes del accidente, registradas por una cámara cercana, comenzaron a circular masivamente en redes sociales y generaron asombro en todo el mundo. El video muestra con claridad el instante exacto en que la hélice de la Cessna impacta contra la vela y desgarra el parapente en el aire.
Rescatistas que participaron del operativo admitieron que el desenlace sin víctimas fatales fue producto de “una gran cuota de suerte”.
Horas después del accidente, Sabrina publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde suele compartir vuelos y travesías de montaña. “El día en que una Cessna 172 te saca del cielo mientras practicás parapente”, escribió. También reconoció que todavía no podía creer haber sobrevivido casi sin lesiones.
El piloto de la avioneta, que realizaba un vuelo panorámico tras despegar desde Zell am See, también resultó ileso y declaró que no pudo evitar la colisión.
El caso abrió además una controversia sobre cómo ocurrió el impacto. Según informó el medio austríaco Kronen Zeitung, inicialmente se indicó que la mujer realizaba “una maniobra aérea ligera”. Sin embargo, luego una vocera policial corrigió esa versión y aclaró que Sabrina volaba en línea recta cuando fue alcanzada por detrás por la aeronave.
Las autoridades austríacas mantienen abierta la investigación y analizan distintos elementos, entre ellos los videos viralizados, para determinar las responsabilidades del accidente.