Alimentos "light" o "diet": qué diferencias tienen y para qué se consume cada uno

Hoy te voy a contar, según los organismos alimentarios argentinos, qué se entiende por alimento light, qué se entiende por alimento diet, cuáles son las diferencias y por qué no son lo que realmente pensamos.

¿Qué diferencias tienen los alimentos light y los alimentos diet?

Para pensar en las características de un alimento procesado, primero hay que pensar en aquellas entidades que lo regulan. La composición, el envase, la etiqueta y la información nutricional de un producto están regidos por ciertas normativas que marcan la diferencia.

En Argentina existen muchos organismos reglamentarios y uno que es probablemente la biblia de los productores y comerciantes de alimentos: el Código Alimentario Argentino.

Este reglamento técnico se actualiza constantemente y todo alimento debe responder a él. Rige en todo el país y es una normativa fundamental para la regulación de los alimentos, bebidas, aditivos, envases y utensilios.

No es un simple manual de alimentos; su principal objetivo es asegurar la calidad de los productos y proteger la salud pública al garantizar transparencia comercial. En este manual se denominan, como en un diccionario, los tipos de alimentos.

comprar alimentos Un alimento light no es lo mismo que uno dietético.

El CAA determina que un alimento light es un producto de valor energético reducido que debe tener menos calorías o menor cantidad de un nutriente específico en comparación con el producto original.

Un alimento diet es un producto dietético que ha sido modificado en su composición para satisfacer necesidades particulares de nutrición.

Estos alimentos dietéticos no necesariamente tienen reducción de calorías. Por ejemplo, un producto diet puede ser un alimento libre de gluten.

La principal diferencia está en la composición de ambos alimentos, en su finalidad y en la necesidad que busca saciar, pero, ¿realmente son mejores los alimentos light y diet?

La verdad sobre los alimentos light

Los alimentos dietéticos no necesariamente tienen menos calorías; muchas veces fueron diseñados para cubrir necesidades básicas alimentarias y no exactamente para una reducción de peso.

En cuanto a los alimentos light, muchas veces se los consume pensando en que tienen menos azúcares, grasas y ayudan a reducir peso. Esto no significa que sean más sanos.

productos de supermercado Muchas veces se utilizan sustancias para comensar el sabor y dulzor de estos alimentos.

Los alimentos de este grupo tienen menos calorías y azúcares, pero generalmente estas sustancias que se reducen se reemplazan con otros componentes ultrapocesados para compensar el sabor, como edulcorantes o sodio añadido.