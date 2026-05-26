Una noticia que hizo ruido en el Mundo Boca: el poderoso club que quiere al Changuito Zeballos

El poderoso club que quiere llevarse al Changuito Zeballos

Se supo que el club que quiere llevarse al jugador de 24 años es el Napoli, reciente protagonista de la Serie A y clasificado a la próxima UEFA Champions League.

Desde el entorno del futbolista ya manejarían una propuesta cercana a los 10 millones de dólares, aunque en Boca aseguran que todavía no llegó una oferta formal a las oficinas del club.

exequiel zeballos, boca Zeballos jugaría su último partido en Boca ante la Católica.

Sin embargo, la entidad de la Ribera está dispuesta a negociar, pero pretende una cifra importante para desprenderse del santiagueño. Actualmente, su cláusula de rescisión es de 15 millones de dólares y, aunque todavía no trascendió si aceptarían una oferta de 10 millones en caso de formalizarse, podría tratarse de una cifra que cumpla las exigencias de la dirigencia.

Lo que viene para Boca en la Copa Libertadores:

El equipo auriazul se medirá con la Católica el próximo jueves a las 21.30 en La Bombonera. Allí el elenco de la Ribera está obligado a ganar para acceder a octavos de final del certamen continental. Si obtiene el triunfo accedería a la siguiente fase, ya que el pasaje se define por el sistema olímpico, lo primero que se tiene en cuenta son los enfrentamientos entre sí y en la primera rueda Boca se impuso al conjunto chileno por 2 a 1 en el vecino país.