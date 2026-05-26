Lautaro Taboada se ganó un lugar en FADEP y responde con goles en el Torneo Federal A

"La verdad que estoy contento por este triunfo que logramos. Me tocó volver a convertir, ya le había marcado un gol a San Martín, estamos viviendo un gran presente, donde el equipo ha crecido, hemos sumado varios puntos y estamos subiendo en la tabla; a medida que transcurrieron los partidos nos fuimos acomodando", reconoció el jugador de 22 años que lleva cuatro partidos jugando como titular y marcó dos goles.

El mediocampista que llegó procedente del Santo tucumano, contó: "En San Martín de Tucumán me tocó tener pocas participaciones y en FADEP la continuidad que me da el entrenador Diego Pozo es muy importante; en todos los partidos trato de ayudar al equipo", afirmó el jugador.

Los inicios del volante de FADEP Lautaro Taboada

Lautaro Taboada contó sobre sus inicios en el fútbol. "Mi carrera comenzó en All Boys, donde hice las divisiones inferiores, estuve desde los 10 años hasta los 19, donde tuve mi debut, después me fui a jugar a Estados Unidos, volví a la Argentina y jugué en San Martín de Tucumán antes de venir a jugar en FADEP", dijo.

FADEP 2-- FADEP viene de obtener un buen triunfo en el Federal A. Foto: Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

Lo que viene para FADEP

Por la 11ra fecha y 2da de las revanchas, FADEP jugará ante Deportivo Rincón. Este partido se disputará en Neuquén el próximo domingo.

El equipo dirigido por Diego Raúl Pozo se ubica quinto con 12 puntos junto con Deportivo Rincón, el rival que enfrentará este domingo.