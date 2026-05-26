Adiós al correo: el primer país del mundo que ha puesto punto final a su servicio postal público tras 400 años de servicio

El primer país del mundo que ha puesto punto final a su servicio postal público tras 400 años de servicio

El cambio en este país no ocurrió de un día para otro. Desde el año 2000, la cantidad de cartas enviadas en el país cayó más de un 90%. Pasó de 1.400 millones de envíos anuales a menos de 200 millones. Con el paso del tiempo, mantener la infraestructura postal tradicional dejó de ser rentable.

Gran parte de esta transformación se explica por la digitalización de la vida cotidiana. Actualmente, el 97% de los ciudadanos mayores de 15 años utiliza MitID, la plataforma digital que concentra servicios bancarios, administrativos y sanitarios. A través de este sistema, los usuarios pueden acceder al carnet de conducir, la tarjeta sanitaria y hasta la correspondencia oficial de bancos, empresas y organismos públicos. Por eso, apenas un 5% de la población continúa utilizando el correo físico convencional.

Correo Dinamarca

¿Quién se hará cargo?

Aun así, el correo no desaparecerá por completo en Dinamarca. Desde enero de 2026, la empresa privada Dao asumirá el reparto de cartas en el país y ampliará su capacidad de entrega de 30 a 80 millones de envíos anuales. El nuevo sistema funcionará de manera diferente. Los usuarios deberán acercarse a puntos físicos de la compañía o pagar un costo adicional para recibir correspondencia en sus hogares, mientras que el franqueo se realizará de forma digital mediante internet o aplicaciones móviles.

La decisión también tendrá un fuerte impacto laboral. Se estima que alrededor de 1.500 empleados serán despedidos de una plantilla total de 4.600 trabajadores, además de la eliminación de unos 1.500 buzones rojos distribuidos en todo el territorio danés.