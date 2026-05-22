¿Sabías por qué algunos países usan código telefónico con un solo dígito y otros con +54?

Lo cierto es que esta situación ya se hizo una costumbre y hoy en día esta muy normalizado, aunque pocas personas conocen el origen y el significado de cada código de teléfono.

¿Qué significa que algunos países usen un solo código telefónico y otros tienen más de uno?

Sólo hay 4 países con un código de una cifra, +1 para Estados Unidos y Canadá, +7 para China y Kazajistán. Pero ¿Dónde están los que tienen dos, tres cifras y todo lo demás? Dada la necesidad de hacer llamadas de larga distancia internacional, a mediados del siglo XX se crearon los códigos telefónicos. Hasta 1960, una operadora transfería las llamadas de forma manual desde una central, pero este proceso resultaba lento y llevaba a errores de conexión. Por eso, después de los 60, el mundo se dividió en zonas telefónicas, y a cada zona se le asignó un número de teléfono.

hombre, llamada, mundo, codigo El código varía según el país del que salió la llamada. Por eso existe un atajo universal representado por el “+”, que se utiliza para sustituir a cualquier código de salida. Fuente Canva

+1 para América del Norte, +2 para África, +3 y +4 para Europa, +5 América Central y del Sur, +6 el Sudeste asiático y Australia, +7 para la URSS, +8 a Asia Oriental y el código +9 al Medio Oriente. Sin embargo, los códigos que anteceden el número de teléfono fueron asignados a países de máxima prioridad para una comunicación rápida. Mientras que a otros países se les asignó primero un código regional y luego un número único para cada país.

Es decir, ese número que usas para hacer llamadas y que parece demasiado largo tiene una estructura específica. Principalmente, se compone de un prefijo, seguido del código de país más el código de área y, finalmente, el número local porque un solo prefijo no bastaba para satisfacer la demanda de la cantidad de personas y dispositivos tecnológicos que hay actualmente a comparación de otras décadas.