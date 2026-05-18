El país construye la represa hidroeléctrica más grande del mundo y desafía el dominio energético de China

En la República Democrática del Congo, el río Congo, uno de los más caudalosos y potentes del mundo, es el protagonista de una ambición gigantesca, se trata del proyecto de la Grand Inga Dam. Es una idea de escala casi descomunal que busca aprovechar la fuerza natural del río para generar una capacidad energética que podría superar los 40 gigavatios, una cifra que lo coloca en la conversación de las obras hidroeléctricas más grandes jamás imaginadas.

Hoy, el referente mundial en este tipo de infraestructura es la Three Gorges Dam, en China, considerada la central hidroeléctrica más poderosa del mundo construida hasta ahora, con una capacidad de alrededor de 22,5 GW. La comparación entre ambas no es casual, marca una línea directa entre lo ya consolidado y lo que todavía es promesa, entre la ingeniería que ya cambió un país y el proyecto que podría redefinir un continente.

Grand Inga Dam (1)

El megacomplejo hidroeléctrico del Congo que podría cambiar el mapa energético de África

Si Grand Inga llegara a desarrollarse en su totalidad, el Congo podría pasar de ser un país con enormes desafíos energéticos a convertirse en un actor capaz de exportar electricidad a gran escala, influyendo en redes regionales e incluso en acuerdos internacionales. Es una forma distinta de poder, no militar ni político en sentido clásico, sino energético.

Una de sus características centrales es que no se trata de una sola represa, sino de un complejo hidroeléctrico desarrollado en múltiples etapas (Inga 1, Inga 2 y futuros Inga 3–8), lo que permite expandir la generación de energía de forma progresiva según la demanda y la financiación.

El programa actual impulsado con apoyo del Banco Mundial (Inga 3) no se limita a la construcción de la central eléctrica, sino que está diseñado como un programa de transformación económica más amplio, que incluye desarrollo local, infraestructura y fortalecimiento institucional en las comunidades cercanas.