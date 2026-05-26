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Juanfer Quintero está cerca de despedirse de River: las razones

El volante colombiano Juan Fernando Quintero está cerca de despedirse de River. No jugará ante Blooming por la Copa Sudamericana y se enfocará en el Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Juanfer Quintero tiene un pie afuera de River.

Juanfer Quintero tiene un pie afuera de River.

Juan Fernando Quintero aparentemente le dirá adios a River nuevamente (cumple su segunda etapa en el Millo). El volante no jugará el miércoles ante Blooming de Bolivia por la Copa Sudamericana y se enfocará en el Mundial 2026 con la selección de Colombia.

Sin embargo, trascendió que uno de los héroes de la final de la Copa Libertadores 2018 (marcó un gol ante Boca en ese recordado partido jugado en Madrid) estaría enojado con el DT de River, Eduardo Coudet, debido a que juega pocos minutos. Es más, en la final del Torneo Apertura del domingo pasado, donde el Millo perdió 3 a 2 en Córdoba, Juanfer ingresó a los 43 minutos del complemento.

Juanfer Quintero
A Juanfer Quintero lo han complicado las lesiones.

A Juanfer Quintero lo han complicado las lesiones.

Juanfer Quintero no concentrará en River de cara al partido ante Blooming

Quintero no estará entre los convocados de River para el partido de este miércoles ante Blooming (se jugará a las 21.30 en el Monumental) por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde el elenco de Núñez necesita al menos empatar para quedar primero en su zona.

Si bien había un acuerdo entre el jugador y el cuerpo técnico para que ya se enfocase en la Copa del Mundo, su poca participación en la final ante Belgrano, las declaraciones de su representante y esta medida siembran una incertidumbre sobre el futuro del mediocampista nacido hace 33 años en Medellín, Colombia.

Juanfer Quintero en Mendoza
Juanfer Quintero no seguiría en River.

Juanfer Quintero no seguiría en River.

Durante las últimas horas hubo una información acerca de su estado físico. Por un lado en un parte médico se señalaba que había entrenado de manera diferenciada por una sinovitis en su rodilla izquierda. Sin embargo, desde las oficinas del Monumental admitieron un error en el reporte y anunciaron que no tienen ninguna lesión, solo que había sido preservado para cuidarlo.

Es probable que Quintero siga su carrera en la Major League Soccer de Estados Unidos y el principal club candidato que lo estaría buscando es Portland Timbers. Además lo quieren Chicago Fire FC y FC Cincinnati.

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