Juanfer Quintero está cerca de despedirse de River: las razones

Juanfer Quintero no concentrará en River de cara al partido ante Blooming

Quintero no estará entre los convocados de River para el partido de este miércoles ante Blooming (se jugará a las 21.30 en el Monumental) por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde el elenco de Núñez necesita al menos empatar para quedar primero en su zona.

Si bien había un acuerdo entre el jugador y el cuerpo técnico para que ya se enfocase en la Copa del Mundo, su poca participación en la final ante Belgrano, las declaraciones de su representante y esta medida siembran una incertidumbre sobre el futuro del mediocampista nacido hace 33 años en Medellín, Colombia.

Juanfer Quintero en Mendoza Juanfer Quintero no seguiría en River.

Durante las últimas horas hubo una información acerca de su estado físico. Por un lado en un parte médico se señalaba que había entrenado de manera diferenciada por una sinovitis en su rodilla izquierda. Sin embargo, desde las oficinas del Monumental admitieron un error en el reporte y anunciaron que no tienen ninguna lesión, solo que había sido preservado para cuidarlo.

Es probable que Quintero siga su carrera en la Major League Soccer de Estados Unidos y el principal club candidato que lo estaría buscando es Portland Timbers. Además lo quieren Chicago Fire FC y FC Cincinnati.