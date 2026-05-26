Independiente Rivadavia emprendió su viaje rumbo a Bolivia, donde cerrará un semestre de ensueño

Independiente Rivadavia partió rumbo a Bolivia

Independiente Rivadavia se prepara para lo que será el último partido del semestre. Si bien resta la confirmación oficial, el duelo de Copa Argentina ante Tigre (que se iba a disputar a inicios de junio), se postergará para el mes de julio en Córdoba. Es por esto que el mano a mano de este miércoles ante Bolívar será el cierre de un semestre soñado para el Azul.

En un principio el conjunto dirigido por Alfredo Berti debía jugar en La Paz, que tiene 3.640 metros de altura sobre el nivel del mar, pero finalmente el el dueño se disputará en Santa Cruz, que tiene 420 metros. La determinación de Conmebol responde a los conflictos sociales en La Paz, que impidieron garantizar la seguridad en el Hernando Siles.

Las novedades con respecto a la lista de convocados pasan por dos nombres propios. El primero es Luis Sequeira. Pasaron poco menos de tres meses para que el 77 de la Lepra volviese a formar parte de la lista. Su última convocatoria (y también sus últimos minutos en cancha) se dieron en la derrota 1-2 ante Barracas Central el 11 de marzo.

sequeira 1 Luis Sequeira vuelve a formar parte de la convocatoria de Independiente Rivadavia. Foto: Nicolás Ríos/UNO

El segundo es el de Sebastián Villa. El colombiano, que sorprendentemente fue descartado de la lista de la Selección de Colombia para el Mundial 2026, viajará desde su país hasta Bolivia para vestir la camiseta de Independiente Rivadavia.

El capitán del Azul lleva dos gritos en lo que va de la actual edición de la Copa Libertadores y se ubica por detrás de Alex Arce (con 8 es el máximo artillero del torneo) como el que más goles convirtió en el equipo. Por detrás de él aparecen Fabrizio Sartori y Matías Fernandez, con uno.

Cuándo se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores

El sorteo de los cruces de octavos de final, tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, se realizará el próximo viernes 29 de mayo a las 12 (hora de Argentina), en la sede de Conmebol.

La primera de las fases de playoffs se jugará entre el 11 y el 20 de agosto. Los partidos de ida se disputarán del 11 al 13, mientras que las revanchas se llevarán a cabo una semana después. Es decir, del 18 al 20.