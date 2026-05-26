Banco Nación regresa con su promoción en supermercados. Este miércoles 27 de mayo hay un descuento del 30% en los comercios adheridos con el que se puede lograr un ahorro de $12.000 en esta semana.
Banco Nación y MODO: ahorro del 30% en supermercados este miércoles
Los clientes que paguen con la billetera MODO BNA+ del Banco Nación obtendrán $12.000 de descuento este miércoles
La promoción es válida justamente hasta el miércoles 27 de mayo de 2026. Banco Nación no ha anunciado que la promoción vaya a continuar en junio.
Este beneficio de Banco Nación y MODO incluye compras presenciales y online en los supermercados adheridos (ver más abajo). Es válido todos los miércoles de mayo con pagos realizados exclusivamente a través de la billetera virtual MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA. Un dato importante es que no aplica para pagos con saldo en cuenta (tarjeta de débito).
Banco Nación informó a través de su sitio oficial que, en caso de que el cliente use más de un medio de pago, se reintegrará el monto hasta llegar al tope. Como se estila habitualmente, la acreditación del reintegro se hará como máximo dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra, pero es posible que se acredite antes (ver más abajo). Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.
El Banco Nación tiene otras propuestas como sus préstamos hipotecarios.
Banco Nación supermercados: cuánto dinero gastar para el reintegro de $12.000
Los clientes que quieran aprovechar el reintegro de $12.000 de este miércoles deben realizar una compra de al menos $40.000. Generalmente, el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Incluso, en muchas ocasiones suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado.
Banco Nación supermercados: los jubilados tienen 5% extra de descuento
Al beneficio de los miércoles del Banco Nación en supermercados se le suma un beneficio extra únicamente para jubilados (que cobran sus haberes en el Nación) de lunes a viernes: un 5% de descuento en sus compras (siempre pagando con MODO y tarjetas de crédito VISA).
Banco Nación: supermercados adheridos
- Carrefour.
- Carrefour Express.
- Carrefour Market.
- Changomas.
- Granja Benedetti.
- Libertad Supermercado.