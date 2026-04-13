Créditos Hipotecarios Banco Nación: El Banco Nación aclaró los requisitos para acceder a un préstamo para una casa

Sector Público: Empleados en relación de dependencia del sector público nacional.

Empleados en relación de dependencia del sector público nacional. Empresas Estatales: Personal de empresas con capital mayoritariamente estatal.

Personal de empresas con capital mayoritariamente estatal. Grupo YPF: Empleados pertenecientes a todas las firmas del Grupo YPF.

Empleados pertenecientes a todas las firmas del Grupo YPF. Clientes BNA: Personas que perciban sus haberes a través del Banco Nación, así como empleados del propio BNA y del Grupo Nación.

Un punto clave del reglamento contempla a los empleados del Ministerio de Defensa (organismos desconcentrados y descentralizados). Si el crédito se destina a vivienda única, se les exime del requisito de "permanencia" en el destino, siempre que presenten un documento oficial que justifique su traslado por razones de servicio.

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Requisitos de codeudores y solvencia

Para ampliar la capacidad de pago, el BNA permite la figura de codeudores bajo reglas estrictas:

Se admiten hasta dos usuarios titulares .

. Se permiten hasta dos codeudores , quienes deben ser familiares directos (padres, hijos o hermanos).

, quienes deben ser (padres, hijos o hermanos). Todos los involucrados deben cumplir satisfactoriamente con los requisitos de solvencia que exige la entidad.