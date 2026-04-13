El Banco Nación Argentina (BNA) emitió un comunicado oficial para frenar las versiones sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de su línea de créditos hipotecarios. A través de su Departamento de Prensa, la entidad aseguró que "no ha modificado ningún criterio de elegibilidad" ni ha excluido a grupos específicos de clientes, manteniendo vigentes las condiciones originales del programa.
Créditos Hipotecarios Banco Nación: El Banco Nación aclaró los requisitos para acceder a un préstamo para una casa
Luego de las denuncias por funcionarios que accedieron a créditos hipotecarios, el Banco Nación confirmó si hubo o no cambios en los requisitos para acceder a un préstamo
Esta aclaración del Banco Nación surgió tras la difusión de denuncias judiciales que señalaban presuntos beneficios discrecionales para funcionarios, legisladores y militantes de La Libertad Avanza (LLA) en el acceso a préstamos millonarios y modificaciones que beneficiaban a políticos con cargos electivos o por resolución.
¿Quiénes pueden acceder a los créditos hipotecarios +Hogares con BNA?
Según la Reglamentación Nº 802, las condiciones de acceso a los créditos hipotecarios están estrictamente definidas. El banco subrayó que los beneficiarios deben ser personas humanas en actividad laboral que cumplan con los siguientes perfiles:
- Sector Público: Empleados en relación de dependencia del sector público nacional.
- Empresas Estatales: Personal de empresas con capital mayoritariamente estatal.
- Grupo YPF: Empleados pertenecientes a todas las firmas del Grupo YPF.
- Clientes BNA: Personas que perciban sus haberes a través del Banco Nación, así como empleados del propio BNA y del Grupo Nación.
Un punto clave del reglamento contempla a los empleados del Ministerio de Defensa (organismos desconcentrados y descentralizados). Si el crédito se destina a vivienda única, se les exime del requisito de "permanencia" en el destino, siempre que presenten un documento oficial que justifique su traslado por razones de servicio.
Requisitos de codeudores y solvencia
Para ampliar la capacidad de pago, el BNA permite la figura de codeudores bajo reglas estrictas:
- Se admiten hasta dos usuarios titulares.
- Se permiten hasta dos codeudores, quienes deben ser familiares directos (padres, hijos o hermanos).
- Todos los involucrados deben cumplir satisfactoriamente con los requisitos de solvencia que exige la entidad.