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Créditos Hipotecarios Banco Nación: El Banco Nación aclaró los requisitos para acceder a un préstamo para una casa

Luego de las denuncias por funcionarios que accedieron a créditos hipotecarios, el Banco Nación confirmó si hubo o no cambios en los requisitos para acceder a un préstamo

Daniel Calivares
Editado por Daniel Calivares

El Banco Nación Argentina (BNA) emitió un comunicado oficial para frenar las versiones sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de su línea de créditos hipotecarios. A través de su Departamento de Prensa, la entidad aseguró que "no ha modificado ningún criterio de elegibilidad" ni ha excluido a grupos específicos de clientes, manteniendo vigentes las condiciones originales del programa.

Esta aclaración del Banco Nación surgió tras la difusión de denuncias judiciales que señalaban presuntos beneficios discrecionales para funcionarios, legisladores y militantes de La Libertad Avanza (LLA) en el acceso a préstamos millonarios y modificaciones que beneficiaban a políticos con cargos electivos o por resolución.

Banco-Nacion

¿Quiénes pueden acceder a los créditos hipotecarios +Hogares con BNA?

Según la Reglamentación Nº 802, las condiciones de acceso a los créditos hipotecarios están estrictamente definidas. El banco subrayó que los beneficiarios deben ser personas humanas en actividad laboral que cumplan con los siguientes perfiles:

  • Sector Público: Empleados en relación de dependencia del sector público nacional.
  • Empresas Estatales: Personal de empresas con capital mayoritariamente estatal.
  • Grupo YPF: Empleados pertenecientes a todas las firmas del Grupo YPF.
  • Clientes BNA: Personas que perciban sus haberes a través del Banco Nación, así como empleados del propio BNA y del Grupo Nación.

Un punto clave del reglamento contempla a los empleados del Ministerio de Defensa (organismos desconcentrados y descentralizados). Si el crédito se destina a vivienda única, se les exime del requisito de "permanencia" en el destino, siempre que presenten un documento oficial que justifique su traslado por razones de servicio.

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Requisitos de codeudores y solvencia

Para ampliar la capacidad de pago, el BNA permite la figura de codeudores bajo reglas estrictas:

  • Se admiten hasta dos usuarios titulares.
  • Se permiten hasta dos codeudores, quienes deben ser familiares directos (padres, hijos o hermanos).
  • Todos los involucrados deben cumplir satisfactoriamente con los requisitos de solvencia que exige la entidad.

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