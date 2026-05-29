Aguinaldo de junio 2026: el truco en tu recibo de sueldo para saber el monto exacto antes de cobrar

La fecha límite: ¿cuándo se deposita el aguinaldo en junio 2026?

La Ley de Contrato de Trabajo (N° 27.073) regula los plazos de pago para evitar demoras excesivas por parte de las empresas. El calendario para esta primera cuota del año cuenta con dos momentos clave:

El día de vencimiento oficial: Los empleadores tienen tiempo para acreditar el beneficio hasta el martes 30 de junio de 2026 .

Los empleadores tienen tiempo para acreditar el beneficio hasta el . El período de tolerancia: La legislación contempla un margen extra de cuatro días hábiles tras el vencimiento. Debido a este plazo administrativo, el dinero de algunos trabajadores registrados ingresará a las cuentas sueldo recién el lunes 6 de julio.

En el caso de los jubilados y pensionados que cobran a través de la ANSES, el medio aguinaldo se liquida en la misma fecha que el haber mensual regular, siguiendo el cronograma que el organismo previsional organiza según la terminación del DNI.

aguinaldo, cuando se paga

El método paso a paso para calcular el SAC

Para hacer el cálculo de forma correcta, hay que buscar los recibos de sueldo correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada en ese período.

Revisá el sueldo bruto: Identificá el mes donde figure el ingreso más alto del semestre. Recordá que se toma el valor bruto (antes de los descuentos de ley).

Identificá el mes donde figure el ingreso más alto del semestre. Recordá que se toma el valor bruto (antes de los descuentos de ley). Sumá todos los adicionales: Para encontrar el pico salarial real, debés fijarte que el recibo incluya los montos por horas extras, comisiones, plus por presentismo, título, antigüedad y cualquier otro concepto remunerativo habitual.

Para encontrar el pico salarial real, debés fijarte que el recibo incluya los montos por horas extras, comisiones, plus por presentismo, título, antigüedad y cualquier otro concepto remunerativo habitual. Dividí por dos: Una vez detectado el mes más alto, dividí esa cifra por la mitad. Ese resultado será tu aguinaldo bruto estimado.

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Los sectores que no perciben el medio aguinaldo

El mapa laboral argentino restringe el acceso al SAC de acuerdo con el tipo de contratación y aportes. El beneficio está destinado exclusivamente a empleados del sector privado en relación de dependencia, personal de la administración pública, empresas estatales, jubilados y pensionados.

Por el contrario, quedan totalmente excluidos de este cobro de mitad de año: