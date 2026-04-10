Créditos hipotecarios del Banco Nación: 4 de cada 10 empleados públicos pueden acceder en Mendoza

En líneas generales, el interés contemplado varía según el destino del préstamo. Y va desde 6,11% a 15,49% de TNA (la tasa más baja del mercado), con la posibilidad de devolverlos en hasta 15 años si el dinero se destina a ampliar o terminar una casa. O en un plazo de 5 años y hasta 30 años cuando se trata de créditos para compra o construcción.

Sueldos para un crédito de $60 millones: cuántos empleados públicos pueden

Mientras la Justicia ya investiga 3 denuncias sobre irregularidades en el otorgamiento de créditos hipotecarios a funcionarios y legisladores, no son pocos los empleados públicos de Mendoza que sueñan con la casa propia y sacan cuentas.

Aunque el simulador online admite varias combinaciones, vale proyectar en base a valores del mercado inmobiliario. Por ejemplo: la construcción de vivienda con un presupuesto de $90 millones (unos 64 mil dólares), del que el BNA financia $70 millones, a devolver en 20 años.

Para gestionarlo, un trabajador estatal debe acreditar ingresos por $1.285.825 por mes como mínimo. Pero además sumar 2 codeudores para duplicar ese ingreso, y poder asumir una cuota mensual de casi $642.912, porque de no hacerlo debería comprometer la mitad de su sueldo al pago del préstamo.

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Si el destino es la compra de una vivienda de igual valor, el sueldo exigido varía: el solicitante debe ganar como mínimo $1.835.521, pero sumar ingresos hasta $3,6 millones. Así, la cuota a pagar a lo largo de 240 meses será de $917.760, aún con el tope del CVS (Coeficiente de Variación Salarial, una salvaguarda inflacionaria).

"El Banco Nación no toma el sueldo neto al final del bono, sino que deja afuera adicionales variables que son una parte importante. Y eso achica bastante la cantidad de empleados públicos que aspiran a uno de los créditos hipotecarios", señaló Roberto Macho, secretario general de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado).

De acuerdo a cómo quedó el universo de los asalariados estatales tras la última paritaria, si se tomara el sueldo de bolsillo real alrededor del 45% podría calificar para los créditos. Si embargo, ese porcentaje cae al 38% al tomar el rango de quienes ganan entre $1,2 millones y hasta $3 millones (clases 8 a la 13 inclusive).

Condiciones de los créditos

La línea Hogar del BNA apunta a un universo variado, que va desde trabajadores en relación de dependencia y autónomos y/o monotributistas, hasta jubilados y pensionados.

Pero también tiene otras particularidades, como la edad máxima del solicitante y hasta el porcentaje a financiar del valor de la propiedad.

Pueden solicitarlo personas de hasta 85 años de edad, con la condición de presentar hasta 2 codeudores familiares directos (padres, hijos o hermanos). La edad límite para la cancelación de las obligaciones de los préstamos que se acuerden por esta línea será de 85 años inclusive.

Las solicitudes de Créditos Hipotecarios bajo la presente reglamentación cursadas en la provincia de Misiones y de Tucumán, se encuentran limitadas exclusivamente al destino adquisición de vivienda única y de ocupación permanente que adhieran a la prima por topeo CVS.

Interés y costo

Para vivienda única de ocupación permanente que tenga un valor "igual o inferior" a 210.000 UVAs, quienes cobren sus haberes a través del BNA afrontarán un 6% TNA fija.

Al valor UVA del jueves 9 de abril ($1.870,64), equivale a un crédito hipotecario de casi $393 millones

Exclusivamente para los casos del punto anterior, podrán optar por incorporar la contratación de una prima (entendiéndose por tal el precio pagadero a cambio de un derecho a exigir prestaciones nacidas de un contrato), que les permita elegir mensualmente un tope en el valor de su cuota a pagar en función del CVS en lugar de la UVA. El costo de la prima surgirá de la diferencia entre una cuota calculada con la tasa pactada en la operación y una cuota con un adicional de 2 p.p.a.

Si el destino del crédito hipotecario es compra o construcción de segunda vivienda, cambio o ampliación o refacción o terminación de segunda vivienda el valor de la propiedad debe ser de equivalente a entre 210.000 uvas y hasta 350.000 uvas el costo financiero se duplica: 12,00% TNA fija.

En pesos contantes y sonantes, significa poder aspirar a un préstamo que va de alrededor de $393 millones (unos 279.600 dólares), que es al que accedieron varios funcionarios de la Nación, y hasta un máximo que supera $654,7 millones (casi 466 mil dólares).