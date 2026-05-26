Una por una, las bajas de River para el partido clave ante Blooming por Copa Sudamericana

Es por esto que River deberá prestar especial atención al mano a mano de este miércoles. En este contexto, Chacho Coudet no podrá contar con seis importantes futbolistas, quienes no llegan al 100% desde lo físico.

Las seis bajas de River para el partido de Copa Sudamericana

La seguidilla de partidos, que depositó a River en la final del Torneo Apertura, pasó factura. El Millonario llegó al límite en el aspecto físico y eso pasó factura en el cierre del semestre.

El de este miércoles ante Blooming, desde las 21.30 en el estadio Monumental, será el último encuentro antes del parate por el Mundial 2026. Es decir, los futbolistas tendrán tiempo de descansar y disfrutar del tiempo libre junto a su familia.

Pensando en el once titular para enfrentar a los bolivianos, Eduardo Coudet cuenta con seis importantes bajas:

Sebastián Driussi : sufrió un esguince grado II en su rodilla derecha

: sufrió un esguince grado II en su rodilla derecha Matías Viña : además de estar lesionado, este lunes se sumó a la Selección de Uruguay

: además de estar lesionado, este lunes se sumó a la Selección de Uruguay Aníbal Moreno : se infiltró y fue titular ante Belgrano. Sufrió ante Rosario Central un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha

: se infiltró y fue titular ante Belgrano. Sufrió ante Rosario Central un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha Gonzalo Montiel : tiene un desgarro en el cuádriceps izquierdo. Teniendo en cuenta la proximidad del próximo Mundial, y que casi con seguridad será convocado, no sería exigido en River

: tiene un desgarro en el cuádriceps izquierdo. Teniendo en cuenta la proximidad del próximo Mundial, y que casi con seguridad será convocado, no sería exigido en Marcos Acuña : posee una fuerte contractura en el isquiotibial derecho. Al igual que con Montiel, sería cuidado por el Mundial

: posee una fuerte contractura en el isquiotibial derecho. Al igual que con Montiel, sería cuidado por el Mundial Juan Fernando Quintero : sufre una sinovitis en su rodilla izquierda. Además, fue convocado para jugar el Mundial 2026 con la Selección de Colombia

Eduardo Coudet Eduardo Coudet deberá armar el rompecabezas.

La probable formación de River

Con el objetivo de asegurar el primer puesto de la tabla de posiciones del Grupo H de la Copa Sudamericana, Eduardo Coudet piensa en el mejor equipo posible tendiendo en cuenta las bajas de peso que sufrió el equipo.

En este sentido, el DT de River se inclinaría por: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Lautaro Rivero, Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.