Retorno a casa: San Lorenzo anunció la recuperación de los terrenos de Boedo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2059321894331891954&partner=&hide_thread=false AHORA SÍ, LA VUELTA A BOEDO ES TOTAL



Lo firmó el presidente Sergio Costantino, lo celebran los Cuervos y Cuervas de todo el mundo: San Lorenzo sumó los 8.345 metros cuadrados que faltaban del terreno de Avenida La Plata.



El presidente rubricó el acuerdo con Karina Andrea… pic.twitter.com/5OmcKk4wmL — San Lorenzo (@SanLorenzo) May 26, 2026

Durante la presentación, Costantino destacó que el acuerdo "fue el resultado de más de tres años de trabajo y negociaciones", en un proceso que involucró a dirigentes, socios y distintos sectores que colaboraron para destrabar la operación.

En contraposición, muchos socios de San Lorenzo se hicieron sentir en las redes sociales, acusando de golpe de efecto o maniobra demagógica el anuncio de la actual dirigencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DebateSL/status/2059336257121943713&partner=&hide_thread=false Usaron, una vez más, la Vuelta a Boedo como ancho de espada para la campaña.



En Diciembre de 2023, Costantino CONFIRMÓ la OBTENCIÓN de los 8.000 metros cuadrados, cuestión que con el tiempo quedó en la nada misma.



En la semana previa a las elecciones vuelven a informar algo… https://t.co/UyJncJGHxT pic.twitter.com/eTBoKzfFVY — Debate San Lorenzo (@DebateSL) May 26, 2026

El dirigente remarcó que "el objetivo no fue únicamente recuperar los terrenos", sino también "desarrollar un proyecto sustentable e integrado al barrio".

La futura obra contempla un estadio multipropósito que pueda utilizarse durante todo el año y que, además de las actividades deportivas, funcione como un espacio abierto para la comunidad.

Para eso, según detallaron desde el club, se llevaron adelante estudios de impacto urbano y reuniones con vecinos para evaluar la circulación y el funcionamiento de la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuampiCaballero/status/2059321228624593248&partner=&hide_thread=false Así se presentó en Conferencia de prensa, la confirmación de los más de 8.000 metros cuadrados que vuelven a pertenecer a #SanLorenzo en el predio de Avenida La Plata. pic.twitter.com/9cgCWS06jB — Juampi Caballero (@JuampiCaballero) May 26, 2026

Entre los beneficios previstos aparecen la ampliación de las escuelas de la institución, nuevas propuestas deportivas y sociales, becas para la colonia y la construcción de cinco playones recreativos en la próxima década. También se proyecta un corredor verde de 1.600 metros cuadrados para mejorar el entorno urbano en Boedo.

El convenio firmado incluye además una cláusula que obliga a San Lorenzo a iniciar el desarrollo de la obra. Si dentro de diez años no se ejecuta al menos el 20% del estadio, la institución deberá devolver los terrenos recuperados, sobre lo que Costantino aclaró que esa condición fue impulsada por el propio club para garantizar la continuidad del proyecto para futuras gestiones.