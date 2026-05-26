Este martes, a poco días de las elecciones, la actual conducción de San Lorenzo anunció con bombos y platillos la recuperación de la totalidad de los terrenos del barrio de Boedo, su histórico enclave. Según informaron oficialmente, el convenio será de usufructo gratuito con la Corporación Buenos Aires Sur por los 8.345 metros cuadrados restantes sobre Avenida La Plata.
Retorno a casa: San Lorenzo anunció la recuperación de los terrenos de Boedo
La dirigencia de San Lorenzo anunció la concreción de un convenio para la recuperación de los históricos terrenos del club en el barrio de Boedo
Sergio Costantino, el presidente interino del club, calificó el logro como “un día histórico” para el club y para los hinchas del Azulgrana.
El presidente de San Lorenzo: "Fue el resultado de tres años de trabajo"
Una conferencia de prensa realizada en el estadio Pedro Bidegain sirvió a la dirigencia para anunciar lo que consideran un avance importante de su gestión, desde la aprobación de la Ley de Restitución Histórica impulsada por los socios e hinchas de San Lorenzo en 2012.
Durante la presentación, Costantino destacó que el acuerdo "fue el resultado de más de tres años de trabajo y negociaciones", en un proceso que involucró a dirigentes, socios y distintos sectores que colaboraron para destrabar la operación.
En contraposición, muchos socios de San Lorenzo se hicieron sentir en las redes sociales, acusando de golpe de efecto o maniobra demagógica el anuncio de la actual dirigencia.
El dirigente remarcó que "el objetivo no fue únicamente recuperar los terrenos", sino también "desarrollar un proyecto sustentable e integrado al barrio".
La futura obra contempla un estadio multipropósito que pueda utilizarse durante todo el año y que, además de las actividades deportivas, funcione como un espacio abierto para la comunidad.
Para eso, según detallaron desde el club, se llevaron adelante estudios de impacto urbano y reuniones con vecinos para evaluar la circulación y el funcionamiento de la zona.
Entre los beneficios previstos aparecen la ampliación de las escuelas de la institución, nuevas propuestas deportivas y sociales, becas para la colonia y la construcción de cinco playones recreativos en la próxima década. También se proyecta un corredor verde de 1.600 metros cuadrados para mejorar el entorno urbano en Boedo.
El convenio firmado incluye además una cláusula que obliga a San Lorenzo a iniciar el desarrollo de la obra. Si dentro de diez años no se ejecuta al menos el 20% del estadio, la institución deberá devolver los terrenos recuperados, sobre lo que Costantino aclaró que esa condición fue impulsada por el propio club para garantizar la continuidad del proyecto para futuras gestiones.