San Lorenzo se rehizo frente al Santos en Brasil y quedó cerca de la segunda ronda

San Lorenzo reaccionó a tiempo y se lo empató al Santos en su casa

Un inicio de partido con incertidumbres para San Lorenzo permitió que el local se adelantara con los goles de los Gabrieles: Bontempo, al minuto de juego; y Gabigol Barbosa, en el segundo minuto adicionado del primer tiempo.

San Lorenzo salió con otra impronta al complemento, y pudo empatar con las conquistas de Matías De Ritis (27'), y el delantero Rodrigo Auzmendi, a cinco minutos del final del partido.

Con esta igualdad de visitante en el estadio Estadio Urbano Caldeira, en la localidad paulista de Santos, Brasil, el equipo que dirige Gustavo Álvarez se mantuvo en lo más alto del Grupo D de la Copa Sudamericana, sumando 7 unidades, uno por encima del Deportivo Cuenca ecuatoriano. Por su parte el histórico Santos, equipo donde jugó el astro Pelé, se ubica último con apenas 4 puntos (4 empates y 1 derrota).

Durante la conferencia de prensa post partido, el DT del Cuervo, Gustavo Álvarez hizo una grave denuncia, señalando que fue agredido en los pasillos del estadio por hinchas del Santos, que además, en las tribunas, demostraron su bronca y descontento con el equipo y la dirigencia del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2057259783380431265&partner=&hide_thread=false [DEPORTES] "Me insultaron y me pegaron antes de entrar a la sala de conferencia": el reclamo de Gustavo Álvarez, DT de San Lorenzo, porque lo hicieron pasar cerca de la "torcida" del Santos. pic.twitter.com/vjfEWJXrWZ https://t.co/5CdAz0zPcu — ElCanciller.com (@elcancillercom) May 21, 2026

Sumando con el de este miércoles 4 empates (y 1 victoria), El Ciclón depende de sí mismo, y sólo necesitar empatar el próximo martes (26 a las 21.30) cuando reciba al Recoleta FC de Paraguay, para asegurar el pase como puntero del grupo, que lo haría evitar los 16avos de final.

Síntesis del partido: Santos vs. San Lorenzo

Copa Sudamericana 2026 -Grupo D- Fecha 5

Estadio: Urbano Caldeira (Brasil)

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

VAR: Juan Soto (Venezuela).

Santos (2): Gabriel Brazao; Igor Vinicius, Adonis Frías, Lucas Verissimo, Miguel Terceros; Christian Oliva, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Benjamín Rollheiser, Álvaro Barreal; Gabriel Barbosa. DT: Cuca.

San Lorenzo (2): Orlando Gill; Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro, Ezequiel Herrera; Nicolás Tripichio, Nahuel Barrios, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Matías De Ritis; Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Goles: En el primer tiempo: 1m. Gabriel Bontempo (S), 46m. Gabriel Barbosa (S). En el segundo tiempo: 27m. Mathías De Ritis (SL), 40m. Rodrigo Auzmendi (SL).

Cambios: En el segundo tiempo, al inicio, Gustavo Henrique por Benjamín Rollheiser (S), 14m. Rony por Miguel Terceros (S), 33m. Rafael Gonzaga por Álvaro Barreal (S) y Samuel Mendes por Gabriel Bontempo (S); 39m. Teo Rodríguez Pagano por Matías de Ritis (SL) y 40m. Lautaro Díaz por Christian Oliva (S).