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Quién es Jonathan Spiff, el delantero de ascendencia nigeriana que convocó River para el partido con Bragantino

Jonathan Spiff es un delantero de origen nigeriano que convocó el entrenador de River, Eduardo Coudet, para el partido ante Bragantino por la Copa Sudamericana

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Jonathan Spiff juega delantero y debutaría este miércoles en la Primea de River.

Jonathan Spiff juega delantero y debutaría este miércoles en la Primea de River.

El entrenador de River, Eduardo Coudet, convocó a Jonathan Spiff para el partido de este miércoles con Bragantino de Brasil (se jugará desde las 21.30 en el estadio Monumental), por la quinta fecha de la Copa Sudamericana. Se trata de un delantero de 19 años de padre nigeriano.

Jonathan Spiff, que ingresó en la convocatoria debido a las ausencias (el Millo debe jugar la final del Torneo Apertura ante Belgrano) se desempeña en la Reserva.

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Spiff es una de las promesas de River.

Spiff es una de las promesas de River.

Spiff, quien mide 1,87metro, se destacó en la Sexta división por su notable promedio goleador y sumó minutos en la Reserva millonaria con Marcelo Escudero, un técnico que ya había contado con él en 2025, cuando lo llevó al banco de suplentes en un triunfo por 2 a 1 ante Godoy Cruz.

La historia de Jonathan Spiff, el delantero que convocó River

El padre de Spiff, Godwin, llegó desde Nigeria en 2006 por motivos laborales y formó una familia con María el año siguiente. De allí salió Jonathan, el único varón de tres hermanos.

A los 7 años llevaron al pibe a una prueba en el Millonario y quedó en el primer intento, comenzando en ese entonces su paso por los infantiles hasta que llegó a la Reserva.

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Coudet convoc&oacute; al delantero de 19 a&ntilde;os.

Coudet convocó al delantero de 19 años.

El pasado 12 de febrero Spiff debutó en la Reserva en el empate frente a Barracas Central y tras una semana anotó su primer gol. Aprovechó una mala salida de la defensa de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y se tomó su tiempo en el área antes de definir con un potente zurdazo.

Durante 2026 se transformó en titular de la Reserva y en 10 partidos anotó dos goles. Ya había sido incluido en la lista de buena fe para la Sudamericana y llevará la camiseta 52.

Es una verdadera promesa de River. Le llegó la hora de la verdad este miércoles en el partido ante Bragantino.

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