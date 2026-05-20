Final del Torneo Apertura entre River y Belgrano: cómo será el megaoperativo de seguridad

El Torneo Apertura se jugará con ambas parcialidades

El núcleo del dispositivo de control contará con la movilización de más de 1.000 efectivos pertenecientes a las distintas dependencias policiales y fuerzas especiales de resguardo civil. Este personal estará apostado estratégicamente tanto dentro como fuera de las instalaciones, asegurando un monitoreo permanente sobre el flujo de simpatizantes a medida que se acerque el horario de inicio de la gran final.

Una de las principales novedades operativas consiste en la implementación de un sistema de "escoltas especiales" asignado de forma particular para ambas hinchadas.

Esta modalidad de custodia acompañará activamente el trayecto de los colectivos y caravanas de simpatizantes de cada club, evitando posibles cruces o desvíos en el camino que pudiesen derivar en situaciones de tensión antes de alcanzar el recinto deportivo.

Complementando estas tareas preventivas en las vías de circulación terrestre, las autoridades confirmaron la participación activa de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Esta división especializada se encargará de llevar adelante controles exhaustivos ubicados directamente en los peajes de ingreso a la provincia, fiscalizando cada vehículo de transporte para blindar la seguridad del espectáculo de manera integral.

Así será la distribución de tribunas y accesos para la final del Torneo Apertura

El Estadio Mario Alberto Kempes albergará a 50 mil espectadores que se dividirán en partes iguales entre hinchas de River y de Belgrano, por lo que los responsables de la organización diagramaron una segmentación absoluta de la capacidad del estadio.

Estadio Mario Alberto Kempes - Final Torneo Apertura Así será la distribución de hinchas en la final del Torneo Apertura.

Bajo este lineamiento táctico, la parcialidad de Belgrano ocupará en su totalidad la zona sur y este del estadio. Los simpatizantes del conjunto cordobés realizarán su ingreso de manera exclusiva a través de las tribunas Artime y Gasparini.

Por su parte, la hinchada de River Plate se ubicará de forma concentrada en el sector norte y oeste del estadio. La parcialidad del equipo de Núñez dispondrá para este trascendental compromiso de las tribunas Willington y Ardiles.

De esta manera, ambas parcialidades se encontrarán completamente separadas en las cabeceras contrapuestas, asegurando que el espectáculo se concentre exclusivamente en lo futbolístico.