Sucesores de Alfredo Luis Vila aseguraron que cumplieron con el fallo de la Corte por las tierras de la UNCuyo

esther sanchez rectora uncuyo Esther Sanchez, la rectora de la UNCuyo. Foto: archivo

En otro tramo del descargo, apuntaron contra la gestión universitaria por el "estado de abandono crónico" de las 6,7 hectáreas que ya fueron restituidas hace una década, asegurando que la institución no ha realizado proyectos ni obras en el lugar.

Finalmente, enmarcaron la ofensiva comunicacional de la UNCuyo como una "jugada política" vinculada a la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 9 de junio en la casa de estudios.

El comunicado completo:

Sucesores de Alfredo Luis Vila desmienten acusaciones, ratifican el estricto cumplimiento del fallo judicial y advierten sobre derechos adquiridos de terceros

MENDOZA, MAYO DE 2026

Ante las recientes declaraciones públicas y de prensa difundidas por las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), encabezadas por su rectora, los sucesores de Alfredo Vila se ven en la obligación de rectificar de manera categórica la información errónea e inexacta vertida a la comunidad respecto del proceso judicial en curso.

Contrariamente a lo manifestado de forma pública por la conducción universitaria, los sucesores de Alfredo Vila han cumplido de manera estricta y oportuna con la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el año 2012. Dicho cumplimiento no constituye una interpretación subjetiva, sino el cumplimiento de una resolución judicial.

En efecto, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza dispuso que la sentencia del máximo tribunal del país fue plenamente ejecutada por parte de la actora, procediendo a la entrega formal del terreno objeto del litigio, completamente libre de ocupantes. Dicha resolución judicial se encuentra plenamente válida, vigente y dotada de fuerza legal.

Respecto al dictamen de la Procuración General de la Nación invocado recientemente por la rectora de la institución educativa, es imperioso aclarar a la opinión pública que se trata de una opinión consultiva y no vinculante. Por lo tanto, no posee carácter obligatorio para el tribunal que debe resolver la situación actual.

Asimismo, se señala que dicha pieza técnica adolece de fallas graves en su fundamentación, derivadas de una evidente falta de estudio y ponderación de las pruebas esenciales que constan en las actuaciones judiciales, como la presencia de terceros que son legítimos propietarios, con títulos inscriptos, con posesión de los terrenos superpuestos desde hace más de 50 años y con construcciones civiles que el dictamen ni siquiera menciona y que han sido descriptos en el informe pericial incorporado en la causa judicial.

Es importante destacar el estado de abandono crónico por parte de la casa de estudios sobre los terrenos entregados hace más de 10 años. A lo largo de todo este tiempo, la institución no ha efectuado ningún tipo de proyecto de infraestructura ni obra, jamás ha ejercido la posesión real ni la utilización del espacio. Cabe destacar que esta desidia y estado de abandono es exactamente el mismo que mantienen en su propio parque universitario, evidenciando incluso un profundo desconocimiento de la conformación geográfica y los límites del terreno en cuestión.

Asimismo, se advierte de manera clara y evidente que esta avanzada comunicacional por parte de las autoridades de la universidad no es más que una “jugada política” de prensa instrumentada en el marco de una campaña electoral de cara a los próximos comicios que se avecinan en la casa de estudios. Queda en evidencia que nos encontramos ante una maniobra de campaña política orientada a desviar la atención pública mediante la construcción de un relato infundado.

Con estos elementos, los sucesores de Alfredo Luis Vila reafirman que su actuar se ha ajustado siempre a derecho, habiendo dado por cancelada la obligación dispuesta por la Justicia, y lamenta que se utilicen canales institucionales para desinformar a la sociedad mendocina sobre una causa cuya verdad real dista sustancialmente del relato universitario.