Tras un dictamen no vinculante de la Procuración, Esther Sánchez pidió "devolver la totalidad de las tierras a la UNCuyo"

reclamo uncuyo terrenos pedemonte El dictamen a favor de la UNCuyo por el predio en el Pedemonte no es vinculante.

El dictamen de la Procuraduría

La procuradora Laura Mercedes Monti emitió un dictamen favorable al recurso presentado por la universidad en el marco de la causa judicial vinculada a los terrenos del Polígono de Tiro, al oeste de la avenida Champagnat de la Ciudad de Mendoza, actualmente objeto de litigio con la sucesión de Alfredo Vila y terceros ocupantes.

En el escrito -que no es vinculante- se sostiene que corresponde revocar la sentencia de la Cámara Federal de Mendoza que había considerado parcialmente cumplida la orden de restitución de los terrenos en el 2021, y reafirma que la sentencia del año 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe cumplirse íntegramente.

En conferencia de prensa la rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez, dio mayores detalles de la superficie en litigio y lo que representa el dictamen judicial: "Son 12 hectáreas, de las cuales 6 ya fueron entregadas, pero no tienen acceso. Estas nuevas 6 hectáreas tienen salida a la calle externa. En consecuencia, nos permitiría poder acceder a esas otras 6 hectáreas".

La Corte Suprema ya había establecido en 2012 que los terrenos en disputa pertenecen al dominio público universitario, y rechazado la pretensión de usucapión promovida sobre esas tierras. El reciente dictamen de la Procuración entiende que limitar el cumplimiento del desalojo únicamente al actor original implicaría frustrar el alcance efectivo de aquella decisión judicial firme, por lo que ahora se espera un pronunciamiento de la Corte Suprema en igual sentido.

"Son terrenos que son un bien público, un bien de orden público, en consecuencia son terrenos que no pueden ser enajenados, no pueden ser usados para otros fines que no sea el fin al cual han sido dedicados, que es el fin de ser usados por la Universidad Nacional de Cuyo", explicó Esther Sanchez.

Más argumentos de la UNCuyo

Por su parte, Liliana Magni, agrimensora de la UNCUYO, mostró en un mapa satelital la ubicación de los terrenos, como su disposición sobre vías de acceso y áreas comerciales circundantes: "El polígono verde se encuentra al oeste de la avenida Champagnat y al norte del Canal Papagayo. Lo que nos tienen que entregar se encuentra al norte del supermercado. El polígono rojo es lo que nos entregaron en el 2015, como cumplimiento parcial, pero que no podemos usar porque es lo que se llama un fundo enclavado, o sea, no tiene salida a calle pública, por lo cual nunca hemos podido tomar posesión efectiva".

mapa satelital ubicacion terrenos pedemonte litigio uncuyo El mapa según la UNCuyo: "El delineado amarillo muestra el predio. En sombreado amarillo se muestra la superficie al este de la Avenida Champagnat; en rojo se muestra la superficie en posesión desde 2012; en azul, se ve la superficie propiedad de la UNCUYO y en verde la superficie a entregar con dictamen favorable".

Finalmente, el responsable de la Coordinación Legal y Técnica de la UNCuyo, Federico Morandini, explicó que si bien no hay plazos para la toma efectiva de los terrenos, el dictamen constituye un avance crucial en este litigio: "La Corte Suprema Nación no tiene plazos, pero normalmente cuando adhiere también lo hace en un plazo muy reducido y ya ha pasado a través de los años, por lo que esperamos que sea inminente el pronunciamiento definitivo. Eso es importante aclararlo para entender la importancia de este dictamen".

Asimismo, adelantaron que "la universidad continuará actuando por las vías institucionales y judiciales correspondientes para garantizar el cumplimiento pleno de las resoluciones dictadas por la Corte Suprema con el fin de efectivizar el desalojo definitivo de los terrenos ocupados. La defensa del patrimonio universitario constituye también una defensa de la educación pública, de la legalidad y del interés colectivo de las generaciones presentes y futuras".

Contexto electoral

No es la primera vez que se intenta cerrar este capítulo. Pero no se puede obviar que este nuevo movimiento judicial ocurre a menos de un mes de las elecciones universitarias del próximo 9 de junio, donde el actual vicerrector Gabriel Fidel se presenta como candidato. Esther Sánchez aprovechó la oportunidad para vincular el reclamo con el contexto nacional: “Estamos poniendo en valor la importancia de la educación pública. Defendemos estos terrenos ante los ataques que hoy recibe el sistema”.

Con este dictamen -que si bien no es vinculante, actúa como paso previo indispensable-, la decisión final vuelve a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá definir si ordena el desalojo inmediato de los ocupantes para completar la restitución de la totalidad del predio.