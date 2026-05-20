A la hora de cocinar papas fritas en casa, todos buscan la textura ideal, siendo esta la de la corteza exterior dorada que haga un crack rotundo al moderla. Si bien para muchos parece difícil de lograr, lo cierto es que hay un ingrediente que hace posible llegar al objetivo.
Ni bicarbonato, ni sal: el ingrediente que debes espolvorear en las papas fritas para que queden crujientes
Si quieres que todos te aplaudan por cocinar unas exquisitas papas fritas crocantes, debes agregar este ingrediente
El gran enemigo de una textura crocante es la humedad. Las papas fritas están compuestas en su gran mayoría por agua. Cuando las metes en aceite, la humedad puede evaporarse, ablandando la costra y arruinando el resultado final.
Maicena, el ingrediente secreto para unas papas fritas crujientes
El almidón de maíz, popularmente conocido como maicena, es el as bajo la manga que muchas cadenas de comida rápida y chefs de alta cocina utilizan en secreto.
Justamente, este ingrediente no hace más que crear un escudo protector cuando se espolvorea sobre las papas fritas. Al entrar en contacto con el calor del aceite o de la freidora de aire, este polvo se sella al segundom reteniendo el vapor adentro de la papa y bloqueando la entrada de la grasa.
Es importante que, a la hora de usar la maicena, no agregues sal hasta el momento final en las papas fritas. Sucede que la misma estimula la salida de agua y arruinaría el efecto crujiente que acabas de lograr.
Ya lo sabes, si quieres que todos te destaquen al hacer papas fritas, debes utilizar a la maicena como ingrediente secreto para darle un efecto crujiente.
Paso a paso: cómo aplicar este truco en tu cocina
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Corte y lavado: corta tus papas fritas en bastones uniformes y lávalas bajo el chorro de agua fría. Esto eliminará el exceso de almidón natural suelto que hace que se peguen entre sí.
El secado absoluto: este paso es vital. Extiende los bastones sobre un paño de cocina limpio o papel absorbente. Deben quedar completamente secos al tacto.
El espolvoreado sutil: coloca las papas en un bol grande. Añade una sola cucharada sopera de maicena por cada tres o cuatro papas medianas. Sacude el recipiente con energía. El objetivo es que queden cubiertas por un velo blanquecino casi invisible; si notas exceso de polvo, sacúdelas un poco antes de cocinarlas.
Cocción a alta temperatura: llévalas directo a una sartén con abundante aceite bien caliente (a unos 180°C) o cocínalas en tu freidora de aire previamente precalentada con un sutil chorro de aceite en aerosol.