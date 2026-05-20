Ni bicarbonato, ni sal: el ingrediente que debes espolvorear en las papas fritas para que queden crujientes

Maicena, el ingrediente secreto para unas papas fritas crujientes

El almidón de maíz, popularmente conocido como maicena, es el as bajo la manga que muchas cadenas de comida rápida y chefs de alta cocina utilizan en secreto.

Justamente, este ingrediente no hace más que crear un escudo protector cuando se espolvorea sobre las papas fritas. Al entrar en contacto con el calor del aceite o de la freidora de aire, este polvo se sella al segundom reteniendo el vapor adentro de la papa y bloqueando la entrada de la grasa.

maicena La maicena retiene el vapor de las papas fritas y las sella, haciéndolas más crujientes.

Es importante que, a la hora de usar la maicena, no agregues sal hasta el momento final en las papas fritas. Sucede que la misma estimula la salida de agua y arruinaría el efecto crujiente que acabas de lograr.

Ya lo sabes, si quieres que todos te destaquen al hacer papas fritas, debes utilizar a la maicena como ingrediente secreto para darle un efecto crujiente.

Paso a paso: cómo aplicar este truco en tu cocina