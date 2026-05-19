Cómo comprar y cuál es el precio de las entradas para la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano

Cómo comprar las entradas para la final del Torneo Apertura
Primero se realizará una preventa exclusiva para clientes de Naranja X (comenzó hoy desde las 14) y desde el miércoles 20 a la misma hora los socios de ambos equipos podrán hacerse acreedores de sus tickets.
El proceso de venta se realiza a través de la plataforma deportick.com, con el siguiente cronograma:
- Martes 19 de mayo desde las 14: preventa exclusiva para clientes de Naranja X.
- Miércoles 20 de mayo desde las 14: venta para socios de ambos clubes.
- En caso de quedar entradas disponibles, se informará oportunamente la venta a no socios.
Desde la organización informaron que no habrá venta de entradas en el estadio el día del partido mientras que cada parcialidad contará con aproximadamente 25 mil localidades, entre populares, plateas y palcos.
Para ingresar al Estadio Mario Alberto Kempes los espectadores deberán presentar su DNI físico al momento del escaneo y no se aceptarán otros documentos ni comprobantes de compra.
Estadio Mario Alberto Kempes - Final Torneo Apertura
Así se dividirán las localidades para la final del Torneo Apertura: en rojo el sector de River, en celeste el de Belgrano.
Cuál es el precio de las entradas para la final del Torneo Apertura
Localidades disponibles para los hinchas de River:
- Popular Willington:
- Socios: 80 mil pesos.
- No socios: 150 mil.
- Platea Ardiles:
- Socio: 120 mil.
- No socios: 180 mil.
Localidades disponibles para los hinchas de Belgrano:
- Popular Artime:
- Socios: 80 mil pesos.
- No socios: 150 mil.
- Platea Gasparini:
- Socios: 120 mil.
- No socios: 180 mil.