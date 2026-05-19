Cómo comprar y cuál es el precio de las entradas para la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano

Cómo comprar las entradas para la final del Torneo Apertura

Primero se realizará una preventa exclusiva para clientes de Naranja X (comenzó hoy desde las 14) y desde el miércoles 20 a la misma hora los socios de ambos equipos podrán hacerse acreedores de sus tickets.

El proceso de venta se realiza a través de la plataforma deportick.com, con el siguiente cronograma:

Martes 19 de mayo desde las 14: preventa exclusiva para clientes de Naranja X.

Miércoles 20 de mayo desde las 14: venta para socios de ambos clubes.

En caso de quedar entradas disponibles, se informará oportunamente la venta a no socios.

Desde la organización informaron que no habrá venta de entradas en el estadio el día del partido mientras que cada parcialidad contará con aproximadamente 25 mil localidades, entre populares, plateas y palcos.

Para ingresar al Estadio Mario Alberto Kempes los espectadores deberán presentar su DNI físico al momento del escaneo y no se aceptarán otros documentos ni comprobantes de compra.

Estadio Mario Alberto Kempes - Final Torneo Apertura Así se dividirán las localidades para la final del Torneo Apertura: en rojo el sector de River, en celeste el de Belgrano.

Cuál es el precio de las entradas para la final del Torneo Apertura

Localidades disponibles para los hinchas de River:

Popular Willington: Socios: 80 mil pesos. No socios: 150 mil.

Platea Ardiles: Socio: 120 mil. No socios: 180 mil.



Localidades disponibles para los hinchas de Belgrano: