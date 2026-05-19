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25 mil tickets para cada equipo

Cómo comprar y cuál es el precio de las entradas para la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano

El Estadio Mario Alberto Kempes, a días de cumplir de 48 años, recibirá la gran final del Torneo Apertura: conoce a continuación cómo comprar tus entradas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Así puedes adquirir las entradas para la final del Torneo Apertura.

Así puedes adquirir las entradas para la final del Torneo Apertura.

A partir de las 15.30 del domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes se escuchará el silbatazo inicial de la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano, duelo que contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, colegiado que representará a la Argentina en el Mundial 2026.

El partido contará con la presencia de ambas parcialidades en un estadio que se puede dividir estratégicamente a la mitad para que los hinchas de los dos equipos puedan contar con la misma cantidad de entradas; es así que la organización destinó 25 mil tickets para cada uno.

Entradas River - Belgrano
Los hinchas podr&aacute;n adquirir sus entradas para presenciar la final del Torneo Apertura.

Los hinchas podrán adquirir sus entradas para presenciar la final del Torneo Apertura.

Cómo comprar las entradas para la final del Torneo Apertura

Primero se realizará una preventa exclusiva para clientes de Naranja X (comenzó hoy desde las 14) y desde el miércoles 20 a la misma hora los socios de ambos equipos podrán hacerse acreedores de sus tickets.

El proceso de venta se realiza a través de la plataforma deportick.com, con el siguiente cronograma:

  • Martes 19 de mayo desde las 14: preventa exclusiva para clientes de Naranja X.
  • Miércoles 20 de mayo desde las 14: venta para socios de ambos clubes.
  • En caso de quedar entradas disponibles, se informará oportunamente la venta a no socios.

Desde la organización informaron que no habrá venta de entradas en el estadio el día del partido mientras que cada parcialidad contará con aproximadamente 25 mil localidades, entre populares, plateas y palcos.

Para ingresar al Estadio Mario Alberto Kempes los espectadores deberán presentar su DNI físico al momento del escaneo y no se aceptarán otros documentos ni comprobantes de compra.

Estadio Mario Alberto Kempes - Final Torneo Apertura
As&iacute; se dividir&aacute;n las localidades para la final del Torneo Apertura: en rojo el sector de River, en celeste el de Belgrano.

Así se dividirán las localidades para la final del Torneo Apertura: en rojo el sector de River, en celeste el de Belgrano.

Cuál es el precio de las entradas para la final del Torneo Apertura

Localidades disponibles para los hinchas de River:

  • Popular Willington:
    • Socios: 80 mil pesos.
    • No socios: 150 mil.
  • Platea Ardiles:
    • Socio: 120 mil.
    • No socios: 180 mil.

Localidades disponibles para los hinchas de Belgrano:

  • Popular Artime:
    • Socios: 80 mil pesos.
    • No socios: 150 mil.
  • Platea Gasparini:
    • Socios: 120 mil.
    • No socios: 180 mil.

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