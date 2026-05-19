La Liga Profesional designó al árbitro para River - Belgrano por la final del Torneo Apertura

Cuándo se juega la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano

El Estadio Mario Alberto Kempes se vestirá de gala para recibir la final del Torneo Apertura que tendrá a River Plate y a Belgrano como protagonistas y que está programada para el domingo 24 de mayo desde las 15.30.

El partido contará con el público de ambas parcialidades, lo que generó gran expectativa ya que volverá el folclore del fútbol en las tribunas en una final para alquilar balcones.

Además, la final tendrá un condimento extra: River y Belgrano se volverán a enfrentar en un partido definitorio con el antecedente del 26 de junio de 2011, donde el Millonario perdió la categoría frente al conjunto cordobés.

Yael Falcón Pérez.jpg Yael Falcón Pérez es el elegido para dirigir River - Belgrano.

River - Belgrano: árbitros confirmados para la final

Finalmente, la Liga Profesional eligió quiénes serán los encargados de vestirse de negro en la gran final del Torneo Apertura y fue Yael Falcón Pérez quien contará con ese honor.

El colegiado de 37 años fue seleccionado, además, para dirigir el Mundial 2026 y viene de ser parte del Mundial de Clubes 2025, con desempeños muy buenos que continúan engrosando el CV del nacido en Buenos Aires.

Árbitro principal: Yael Falcón Pérez .

. Asistente 1: Facundo Rodríguez.

Asistente 2: Maximiliano Del Yesso.

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Leandro Rey Hilfer.

AVAR: Salomé Di Lorio.

Desde cuartos de final los colegiados cuentan con la asistencia de la tecnología con el GOL Line, un sistema que informa con una cámara especial si la pelota cruzó o no por completo la línea del arco.