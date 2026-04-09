La FIFA eligió a 3 árbitros argentinos como jueces principales en el Mundial 2026: un hecho histórico

Árbitros para el Mundial 2026 Los tres árbitros que serán jueces principales en el Mundial 2026.

Es la primera vez que Yael Falcón Pérez y Darío Herrera participen de Mundial, aunque Falcón Pérez fue parte del Mundial de Clubes 2025 junto a Tello, nunca había participado de la cita máxima del fútbol con selecciones.

Por su lado, Facundo Tello Figueroa fue convocado en Qatar 2022 y dirigió tres partidos: Suiza - Camerún y Portugal - Corea del Sur en la Fase de Grupos, y Marruecos - Portugal en los Cuartos de Final.

Facundo Tello - Qatar 2022 Facundo Tello en el Mundial de Qatar 2022.

La lesión de Facundo Tello en la previa del Mundial

La República Democrática del Congo y Jamaica se enfrentaron en la final del Repechaje Internacional para definir cuál de las dos selecciones obtenía el boleto para el Mundial 2026 (finalmente ganó el equipo africano 1 a 0) y el árbitro principal era Facundo Tello Figueroa, quien estaba teniendo una buena actuación.

Pero a falta de cinco minutos para el final del partido debió ser reemplazado por Darío Herrera, argentino que había sido designado como cuarto árbitro. Tello sintió un fuerte pinchazo agudo que lo obligó a detener las acciones y a solicitar, irónicamente, el cambio.

Facundo Tello La lesión no perjudicará su presencia en el Mundial 2026.

A pesar de los intentos del cuerpo médico por asistirlo, el diagnóstico inmediato fue claro: una lesión muscular (aparentemente un desgarro) que le imposibilitaba seguir el ritmo del juego. Fue en ese instante cuando las cámaras captaron la vulnerabilidad del juez argentino, quien no pudo contener las lágrimas mientras era consolado por los jugadores de ambos equipos.

De igual manera, tras los estudios realizados trascendió que su presencia no peligrará en el Mundial 2026.