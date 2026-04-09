La FIFA eligió a 3 árbitros argentinos como jueces principales en el Mundial 2026: un hecho histórico

La delegación Albiceleste hará historia en el Mundial 2026, ya que contará con nueve árbitros argentinos, de los cuales tres se desempeñarán como jueces principales, algo inédito para el arbitraje nacional. De esta manera, la FIFA premia a los colegiados de la Liga Profesional al convocarlos para la cita máxima del fútbol mundial.
Es así que junto a Brasil (también aporta tres jueces principales) rompen un récord en cantidad de árbitros.
3 árbitros argentinos serán jueces principales en el Mundial 2026
Los árbitros elegidos por la FIFA son Yael Falcón Pérez (37 años), Darío Herrera (41) y Facundo Tello Figueroa (43). Mientras que la delegación la completarán cinco colegiados que actuarán como asistentes: Juan Pablo Belatti (46), Maximiliano del Yesso (47), Gabriel Chade (45), Facundo Rodríguez (40) y el mendocino Cristian Navarro (41) como asistentes, y a Hernán Mastrángelo (45) en el VAR.
Es la primera vez que Yael Falcón Pérez y Darío Herrera participen de Mundial, aunque Falcón Pérez fue parte del Mundial de Clubes 2025 junto a Tello, nunca había participado de la cita máxima del fútbol con selecciones.
Por su lado, Facundo Tello Figueroa fue convocado en Qatar 2022 y dirigió tres partidos: Suiza - Camerún y Portugal - Corea del Sur en la Fase de Grupos, y Marruecos - Portugal en los Cuartos de Final.
La lesión de Facundo Tello en la previa del Mundial
La República Democrática del Congo y Jamaica se enfrentaron en la final del Repechaje Internacional para definir cuál de las dos selecciones obtenía el boleto para el Mundial 2026 (finalmente ganó el equipo africano 1 a 0) y el árbitro principal era Facundo Tello Figueroa, quien estaba teniendo una buena actuación.
Pero a falta de cinco minutos para el final del partido debió ser reemplazado por Darío Herrera, argentino que había sido designado como cuarto árbitro. Tello sintió un fuerte pinchazo agudo que lo obligó a detener las acciones y a solicitar, irónicamente, el cambio.
A pesar de los intentos del cuerpo médico por asistirlo, el diagnóstico inmediato fue claro: una lesión muscular (aparentemente un desgarro) que le imposibilitaba seguir el ritmo del juego. Fue en ese instante cuando las cámaras captaron la vulnerabilidad del juez argentino, quien no pudo contener las lágrimas mientras era consolado por los jugadores de ambos equipos.
De igual manera, tras los estudios realizados trascendió que su presencia no peligrará en el Mundial 2026.