Thomas Tuchel dio la lista de Inglaterra para el Mundial 2026 con algunas sorpresas y ausentes ilustres

El DT alemán Thomas Tuchel anunció la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a Inglaterra en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
El DT alemán Thomas Tuchel anunció la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a Inglaterra en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
El DT alemán Thomas Tuchel anunció la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a Inglaterra en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
Las grandes sorpresas y ausencias de la nómina son las de Phil Foden y Cole Palmer, aunque también quedaron afuera otros nombres pesados como Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold y Luke Shaw.
“Hubo llamadas telefónicas difíciles. Para algunos de ellos, es solo una cuestión posicional para tener un equipo equilibrado, así que no traemos 5 números diez. Aunque fue doloroso, creo que fue la decisión correcta para Inglaterra”, explicó el entrenador.
Tuchel priorizó el estado de forma reciente, la velocidad en defensa y un equilibrio entre experiencia y juventud ya que incluyó a veteranos como Jordan Henderson y Dan Burn, y dio confianza a jugadores de gran momento actualidad como Morgan Rogers, Kobbie Mainoo y Noni Madueke.
Inglaterra debutará ante Croacia el 17 de junio y luego completará el Grupo enfrentando a Ghana el 23/5 y Panamá el 27/5.
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