Thomas Tuchel dio la lista de Inglaterra para el Mundial 2026 con algunas sorpresas y ausentes ilustres

“Hubo llamadas telefónicas difíciles. Para algunos de ellos, es solo una cuestión posicional para tener un equipo equilibrado, así que no traemos 5 números diez. Aunque fue doloroso, creo que fue la decisión correcta para Inglaterra”, explicó el entrenador.

Tuchel priorizó el estado de forma reciente, la velocidad en defensa y un equilibrio entre experiencia y juventud ya que incluyó a veteranos como Jordan Henderson y Dan Burn, y dio confianza a jugadores de gran momento actualidad como Morgan Rogers, Kobbie Mainoo y Noni Madueke.

Inglaterra debutará ante Croacia el 17 de junio y luego completará el Grupo enfrentando a Ghana el 23/5 y Panamá el 27/5.

La lista de Inglaterra para el Mundial 2026

Arqueros

Jordan Pickford (Everton)

Dean Henderson (Crystal Palace)

James Trafford (Manchester City)

Defensores

Reece James (Chelsea)

Tino Livramento (Newcastle)

John Stones (Manchester City)

Marc Guéhi (Manchester City)

Ezri Konsa (Aston Villa)

Dan Burn (Newcastle)

Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

Djed Spence (Tottenham)

Nico O’Reilly (Manchester City)

Mediocampistas

Declan Rice (Arsenal)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Elliot Anderson (Nottingham Forest)

Jordan Henderson (Brentford)

Eberechi Eze (Arsenal)

Morgan Rogers (Aston Villa)

Delanteros