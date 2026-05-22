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Rumbo al Mundial 2026

Thomas Tuchel dio la lista de Inglaterra para el Mundial 2026 con algunas sorpresas y ausentes ilustres

El DT alemán Thomas Tuchel anunció la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a Inglaterra en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Tuchel hizo ruido con la lista de 26.

Tuchel hizo ruido con la lista de 26.

El DT alemán Thomas Tuchel anunció la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a Inglaterra en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Las grandes sorpresas y ausencias de la nómina son las de Phil Foden y Cole Palmer, aunque también quedaron afuera otros nombres pesados como Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold y Luke Shaw.

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Marcus Rashford brilló en el Barcelona y se metió en el Mundial 2026.

Marcus Rashford brilló en el Barcelona y se metió en el Mundial 2026.

“Hubo llamadas telefónicas difíciles. Para algunos de ellos, es solo una cuestión posicional para tener un equipo equilibrado, así que no traemos 5 números diez. Aunque fue doloroso, creo que fue la decisión correcta para Inglaterra”, explicó el entrenador.

Tuchel priorizó el estado de forma reciente, la velocidad en defensa y un equilibrio entre experiencia y juventud ya que incluyó a veteranos como Jordan Henderson y Dan Burn, y dio confianza a jugadores de gran momento actualidad como Morgan Rogers, Kobbie Mainoo y Noni Madueke.

Inglaterra debutará ante Croacia el 17 de junio y luego completará el Grupo enfrentando a Ghana el 23/5 y Panamá el 27/5.

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La lista de Inglaterra para el Mundial 2026

Arqueros

  • Jordan Pickford (Everton)
  • Dean Henderson (Crystal Palace)
  • James Trafford (Manchester City)

Defensores

  • Reece James (Chelsea)
  • Tino Livramento (Newcastle)
  • John Stones (Manchester City)
  • Marc Guéhi (Manchester City)
  • Ezri Konsa (Aston Villa)
  • Dan Burn (Newcastle)
  • Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
  • Djed Spence (Tottenham)
  • Nico O’Reilly (Manchester City)

Mediocampistas

  • Declan Rice (Arsenal)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Kobbie Mainoo (Manchester United)
  • Elliot Anderson (Nottingham Forest)
  • Jordan Henderson (Brentford)
  • Eberechi Eze (Arsenal)
  • Morgan Rogers (Aston Villa)

Delanteros

  • Harry Kane (Bayern Múnich)
  • Ollie Watkins (Aston Villa)
  • Ivan Toney (Al Ahli)
  • Bukayo Saka (Arsenal)
  • Marcus Rashford (Barcelona)
  • Anthony Gordon (Newcastle)
  • Noni Madueke (Arsenal)

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