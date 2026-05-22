Alemania hace entrega de la primera excavadora eléctrica y promete eliminar las emisiones a la hora de extraer cobre

Alemania hace entrega de la primera excavadora eléctrica diseñada para extraer cobre: 330 toneladas y 17 m³ de cuchara

Lo llamativo no es solo la máquina en sí, que ya de por sí impresiona, sino que esta es la quinta máquina eléctrica que el fabricante de Alemania le entrega a Assarel-Medet. Con esto, la empresa minera búlgara se está consolidando como uno de los operadores de flotas eléctricas pesadas más avanzados del mundo.

Se trata específicamente de la nueva excavadora eléctrica de Liebherr, conocida como la R 9350 E. Un gigante de minería de gran tonelaje, con 330 toneladas de peso operativo y equipado con un motor eléctrico de 1.200 kW, equivalentes a unos 1.600 CV.

Excavadora eléctrica de Liebherr (1)

Los beneficios de excavadora

En potencia nominal supera ligeramente los 1.120 kW de su equivalente diésel, aunque la verdadera diferencia está en el rendimiento. Un motor eléctrico entrega el par de manera constante durante todo el rango de operación, mientras que un motor diésel solo alcanza su potencia máxima en una franja muy limitada de revoluciones.

En la minería de cobre a cielo abierto, esto permite eliminar las emisiones directas en el frente de extracción y reducir considerablemente la logística de combustible dentro del yacimiento. Dos factores que, en operaciones de esta escala, tienen un impacto económico y operativo enorme.

De hecho, la R 9350 E ofrece más potencia, mejor rendimiento y mayor durabilidad que su versión diésel equivalente, y además lo hace con menores costes de mantenimiento y operación. Aunque la ventaja ambiental es evidente, lo que realmente termina inclinando la balanza es lo económico, si la versión eléctrica rinde igual o mejor y cuesta menos operar, la decisión prácticamente se toma sola.