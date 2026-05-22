Escapadas patrias: hermosos pueblos, locro, peñas folklóricas y pasajes en tren desde $2.500

trenes argentinos

Uno de los trayectos más accesibles es el servicio González Catán–Villars, perteneciente a la Línea Belgrano Sur. El boleto tiene un valor máximo de $482,23 por tramo para quienes viajen con SUBE registrada. En los últimos años, Villars (ubicado en el partido de General Las Heras) se consolidó como uno de los clásicos del turismo rural bonaerense gracias a sus almacenes históricos, parrillas de campo y ambiente tranquilo.

Tren, pueblo y Gastronomía criolla para viajes económicos en el feriado XL

Mercedes también figura entre las opciones más elegidas para la fecha patria. Este pueblo es reconocido por sus pulperías tradicionales, los salames quinteros artesanales y los restaurantes rurales que suelen ofrecer menús especiales durante las celebraciones del 25 de Mayo.

locro criollo Locro argentino, un infaltable en las fechas patrias. Imagen ilustrativa.

Otra alternativa muy buscada es Chascomús. El tren que une Alejandro Korn con esa ciudad mantiene boletos desde $1.240 por tramo con SUBE registrada. Así, una pareja puede viajar ida y vuelta por menos de $5.000 en total, un costo considerablemente inferior al de trasladarse en auto durante el fin de semana largo.

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Además de la laguna y sus paisajes, Chascomús suele sumar durante estas fechas ferias regionales, actividades culturales y peñas folklóricas que atraen a visitantes de distintos puntos de la provincia, tal como reza el informe de Noticias Argentinas.

Muchos pasajeros aprovechan estas escapadas para recorrer cascos históricos, visitar almacenes de campo y compartir meriendas tradicionales en estaciones ferroviarias y plazas céntricas.

Las tarifas ferroviarias vigentes desde el 18 de mayo mantienen precios promocionales para usuarios con SUBE registrada. En cambio, quienes abonen con tarjeta no registrada o en efectivo deben pagar el doble del valor correspondiente.