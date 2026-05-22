Con el feriado XL del 25 de Mayo cada vez más cerca, miles de bonaerenses ya comenzaron a planear escapadas cortas para disfrutar del aire de campo, la gastronomía tradicional y los festejos patrios sin gastar de más. En ese escenario, los viajes en tren hacia distintos pueblos de la provincia vuelven a posicionarse entre las alternativas más buscadas.
Escapadas patrias: hermosos pueblos, locro, peñas folklóricas y pasajes en tren desde $2.500
Tres pueblos aparecen entre los destinos más elegidos para el fin de semana largo del 25 de Mayo. Viajes en tren con tarifas accesibles y propuestas gastronómicas típicas
Entre los destinos que concentran mayor interés aparecen Villars, Mercedes y Chascomús, localidades conectadas por tren que permiten viajar por menos de $3.000 ida y vuelta utilizando una tarjeta SUBE registrada.
La propuesta combina tarifas económicas con actividades típicas del fin de semana patrio: locro, pastelitos, tortas fritas, peñas folklóricas y asado a la cruz en plazas, estaciones y restaurantes de campo.
Uno de los trayectos más accesibles es el servicio González Catán–Villars, perteneciente a la Línea Belgrano Sur. El boleto tiene un valor máximo de $482,23 por tramo para quienes viajen con SUBE registrada. En los últimos años, Villars (ubicado en el partido de General Las Heras) se consolidó como uno de los clásicos del turismo rural bonaerense gracias a sus almacenes históricos, parrillas de campo y ambiente tranquilo.
Tren, pueblo y Gastronomía criolla para viajes económicos en el feriado XL
Mercedes también figura entre las opciones más elegidas para la fecha patria. Este pueblo es reconocido por sus pulperías tradicionales, los salames quinteros artesanales y los restaurantes rurales que suelen ofrecer menús especiales durante las celebraciones del 25 de Mayo.
Otra alternativa muy buscada es Chascomús. El tren que une Alejandro Korn con esa ciudad mantiene boletos desde $1.240 por tramo con SUBE registrada. Así, una pareja puede viajar ida y vuelta por menos de $5.000 en total, un costo considerablemente inferior al de trasladarse en auto durante el fin de semana largo.
Además de la laguna y sus paisajes, Chascomús suele sumar durante estas fechas ferias regionales, actividades culturales y peñas folklóricas que atraen a visitantes de distintos puntos de la provincia, tal como reza el informe de Noticias Argentinas.
Muchos pasajeros aprovechan estas escapadas para recorrer cascos históricos, visitar almacenes de campo y compartir meriendas tradicionales en estaciones ferroviarias y plazas céntricas.
Las tarifas ferroviarias vigentes desde el 18 de mayo mantienen precios promocionales para usuarios con SUBE registrada. En cambio, quienes abonen con tarjeta no registrada o en efectivo deben pagar el doble del valor correspondiente.