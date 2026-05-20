"Que la fuerza esté con nosotros": Obi-Wan Kenobi presentó la lista de Escocia para el Mundial 2026

Selección de Escocia La Selección de Escocia clasificó tras un gol de chilena y uno de mitad de cancha.

Escocia anunció a los jugadores convocados con un video muy emotivo

Ewan McGregor, nacido en Perth, Escocia, es quien protagonizó el video donde se anuncian los jugadores elegidos por el entrenador Steve Clarke para la cita máxima en un audiovisual que pone en valor las costumbres, los paisajes y la ilusión de un país que regresa al Mundial tras 28 años.

"Nuestra Escocia. Siempre fue un país fácil de amar", comienza expresando el actor para luego mostrar imágenes de emblemas de la cultura escocesa mientras continúa relatando: "El viento que moldea la tierra, la lluvia que trae color a los parajes salvajes, las colinas que se alzan como viejas amigas, esperando para compartir su vista".

"El fútbol, eso es lo que hace que el corazón lata con más fuerza: desconocidos que se convierten en hermanos y hermanas durante 90 minutos. Y la fe nunca se va. Llevamos algo que no se puede medir: orgullo. Ese orgullo feroz. Obstinado. Orgullo escocés. Escocia, un lugar hermoso e inexplicable. Después de 28 largos veranos, el mundo finalmente volverá a escuchar tu voz", concluye el video dando lugar a la lista de los jugadores que serán parte del Mundial 2026.

Selección de Escocia La Selección de Escocia vuelve a la cita máxima tras 28 años.

La lista de convocados de Escocia

Steve Clarke presentó la lista de 26 jugadores que compartirán el Grupo C con Haití, Marruecos y Brasil: