Qué necesita Boca para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores faltando solo una fecha

La igualdad dificulta el pase a octavos de Boca, que ahora es escolta el grupo con 7 unidades y podría terminar la fecha afuera de la zona de clasificados a octavos de final, mientras que Cruzeiro lidera la fase con 8 puntos.

En la última fecha, el equipo que dirige Claudio Úbeda será local de la Universidad Católica de Chile, mientras que el conjunto brasileño recibirá a Barcelona de Ecuador. Antes, chilenos y ecuatorianos jugarán entre sí este jueves a las 21.30 en Santiago.

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La definición de la zona será el jueves 28 de mayo a las 21:30 y el conjunto de la Ribera avanzará de ronda si obtiene un triunfo, ya que en ese caso habrá derrotado en los dos cotejos al equipo trasandino y en esta edición el certamen toma en cuenta los partidos entre sí en caso de que haya empate en puntos.

"Estamos en competencia, dependemos de nosotros. Hay que transmitir tranquilidad" (Leandro Paredes). "Estamos en competencia, dependemos de nosotros. Hay que transmitir tranquilidad" (Leandro Paredes).

Qué pasa si Boca...

Le gana a Universidad Católica: Se clasifica y puede terminar primero si Cruzeiro no le gana como local a Barcelona.

Empata con la Católica: Necesita que Barcelona le gane este jueves a los chilenos para clasificarse segundo, si no quedará eliminado.

Pierde con los chilenos: Quedará eliminado.

Cruzeiro tiene 8 puntos, Boca y Universidad Católica tienen 7 y Barcelona 3 unidades.

Este jueves 21 juegan Universidad Católica vs. Barcelona para ponerse al día y el jueves 28 se completa el Grupo D.