Boca complicó su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores al igualar como local (1-1) con Cruzeiro, aunque todavía depende de sí mismo, al necesitar un triunfo en la última fecha ante la Universidad Católica de Chile.
Qué necesita Boca para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores faltando solo una fecha
Boca complicó su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores al igualar como local con Cruzeiro, aunque todavía depende de sí mismo,
En La Bombonera, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, el Xeneize ganaba aunque la visita igualó en el segundo tiempo y resistió el resultado pese a que jugó con diez hombres desde los 22' del segundo tiempo.
La igualdad dificulta el pase a octavos de Boca, que ahora es escolta el grupo con 7 unidades y podría terminar la fecha afuera de la zona de clasificados a octavos de final, mientras que Cruzeiro lidera la fase con 8 puntos.
En la última fecha, el equipo que dirige Claudio Úbeda será local de la Universidad Católica de Chile, mientras que el conjunto brasileño recibirá a Barcelona de Ecuador. Antes, chilenos y ecuatorianos jugarán entre sí este jueves a las 21.30 en Santiago.
La definición de la zona será el jueves 28 de mayo a las 21:30 y el conjunto de la Ribera avanzará de ronda si obtiene un triunfo, ya que en ese caso habrá derrotado en los dos cotejos al equipo trasandino y en esta edición el certamen toma en cuenta los partidos entre sí en caso de que haya empate en puntos.
Qué pasa si Boca...
- Le gana a Universidad Católica: Se clasifica y puede terminar primero si Cruzeiro no le gana como local a Barcelona.
- Empata con la Católica: Necesita que Barcelona le gane este jueves a los chilenos para clasificarse segundo, si no quedará eliminado.
- Pierde con los chilenos: Quedará eliminado.
Cruzeiro tiene 8 puntos, Boca y Universidad Católica tienen 7 y Barcelona 3 unidades.
Este jueves 21 juegan Universidad Católica vs. Barcelona para ponerse al día y el jueves 28 se completa el Grupo D.
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