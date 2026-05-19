Boca empató con Cruzeiro en un polémico partido y se le complicó la clasificación

Miguel Merentiel abrió el marcador para el Xeneize a los 15 minutos del primer tiempo. A los 8 minutos del complemento Fágner empató para el elenco brasileño.

A los 22' del complemento fue expulsado Gerson en la visita, tras el planchazo que le dio a Leandro Paredes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2056900164250411330&partner=&hide_thread=false GRAN TIRO LIBRE DE PAREDES Y BOCA YA LE GANA A CRUZEIRO EN LIBERTADORES.



MIGUEL MERENTIEL Y EL 1-0. pic.twitter.com/f6gN3UKtk9 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 20, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2056915448961122317&partner=&hide_thread=false El gol de Fagner para el 1-1 de Cruzeiro.



Se revisó una MANO de Kaiki pero Valenzuela tras ver el monitor, CONFIRMÓ EL GOL.pic.twitter.com/iA4of316a4 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 20, 2026

En los primeros minutos Merentiel llegaba en dos ocasiones al arco defendido por Otavio. Boca generaba situaciones de gol y avisaba.

Hasta que a los 14' llegó el tiro libre desde la izquierda de Paredes y Merentiel la empujó al gol casi en la línea del arco. Hubo chequeo del gol por una supuesta posición adelantada de la Bestia, pero finalmente fue convalidado.

A los 8 minutos del complemento Kaiki se llevó la pelota por la izquierda, la cambió de frente para Fágner y este descolocó a un estático Brey. El VAR revisó el tanto por una mano del lateral izquierdo del equipo brasileño, pero finalmente lo dio.

Un cabezazo del ingresado Exequiel Zeballos fue atajado por Otavio.

merentiel-boca Merentiel abrió el marcador para Boca.

Sobre el final anulaban un gol de Merentiel por una supuesta mano de Delgado.

En el final el árbitro cortó el partido cuando el VAR podría haber revisado una supuesta mano del volante visitante Lucas Romero que podría haber desembocado en un penal para los dirigidos por el cuestionado Claudio Úbeda.

Boca empató y se complicó.

La síntesis

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro: Otavio; Fágner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson; Bruno Rodrigues, Matheus Pereira, Christian; Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Goles: PT: 15' Miguel Merentiel (B). ST: 8m. Fágner (C).

Expulsado: ST: 22' Gerson (C).

Cambios: ST: 18' Luis Sinisterra por Bruno Rodrigues (C); 27' Exequiel Zeballos por Tomás Belmonte (B); 30' Kaua Moraes por Fagner (C), 36' Joao Marcelo por Matheus Pereira (C) y Neiser Villarreal (C); 40' Ángel Romero por Milton Giménez (B).

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Álvaro Arteaga (Venezuela).