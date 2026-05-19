Rosario Central goleó de la mano de Di María y pasó a los octavos de final de la Copa Libertadores

Rosario Central accedió a los octavos de final de la Copa Libertadores

Con este éxito el Canalla aseguró la clasificación a octavos de final del certamen continental. El equipo dirigiso por Jorge Almirón es puntero del grupo con 13 puntos, mientras que la visita se mantiene en el tercer lugar con seis unidades, por lo que actualmente está clasificando a 16avos de la Sudamericana y todavía tiene chances de quedarse con el segundo puesto del grupo.

Lo que viene para Rosario Central

En la última fecha, el equipo rosarino deberá visitar a Independiente del Valle de Ecuador, mientras que el conjunto venezolano jugará como visitante con Libertad de Paraguay. Ambos partidos se disputarán el próximo miércoles 27 de mayo a las 19:00.

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Síntesis:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Enzo Copetti; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Universidad Central: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Adrián Martínez, Alfonso Simarra, Daniel Carrillo; Francisco Soleh, Alexander González; Juan Cuesta, Vicente Rodríguez, Camilo Zapata; Jovanny Bolívar. DT: Daniel Sasso.

Goles: PT: 21' Alejo Véliz y 38' Vicente Pizarro. ST: 25' Ángel Di María y 43' Marco Ruben.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Ignacio Ovando por Facundo Mallo (RC) y Enzo Giménez por Enzo Copetti (RC); 11m' Daniel De Sousa por Vicente Rodríguez (U); 18' Giovanni Cantizano por Julián Fernández (RC); 20' Rubén Ramírez por Adrián Martínez (U); 27' Marco Ruben por Alejo Véliz (RC); 31' Kendry Mendoza por Rubén Ramírez (U) y Maicol Ruiz por Alexander González (U); Jaminton Campaz por Ángel Di María (RC).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Flavio Rodrigues (Brasil).

VAR: Daniel Nobre (Brasil).