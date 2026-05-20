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No sancionaron penal

Boca vs. Cruzeiro: "Me pega en la mano", relató el protagonista de la polémica jugada

Todo Boca estalló cuando la pelota dio en la mano de Lucas Romero, mediocampista de Cruzeiro que explicó qué sucedió en la jugada de la controversia

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El árbitro explicó que hubo mano, pero no penal para Boca.

El árbitro explicó que hubo mano, pero no penal para Boca.

El encuentro entre Boca Juniors y Cruzeiro, correspondiente a la quinta fecha de la Copa Libertadores, dejó una serie de polémicas que perjudicaron al Xeneize. Jesús Valenzuela Sáez, árbitro del partido, decidió darlo por finalizado tras una jugada muy controvertida en la que la pelota impactó en la mano de Lucas Romero, mediocampista del conjunto visitante.

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Luego que Claudio Úbeda y Leandro Paredes se expresaran sobre la situación, fue el propio protagonista quien se manifestó al respecto admitiendo el contacto, pero explicando por qué no era penal.

Boca - Cruzeiro: "Me pega en la mano", relató el protagonista de la polémica jugada

Lucas Romero se refirió a lo sucedido en diálogo con ESPN: "Me pega en la mano en la última jugada del partido, pero fue totalmente casual. Yo tenía el brazo pegado al cuerpo y fue una jugada de rebote".

"En todo momento tenía tranquilidad. En el primer momento que aconteció, hablé con el árbitro y le dije que fue casual, no que no había sido mano. Le dije que lo chequeen, que yo estaba tranquilo", completó el mediocampista del Cruzeiro.

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Valenzuela decidió, sin revisar la jugada en el VAR, dar por finalizado el partido teniendo en cuenta que se jugaba el minuto 12 agregado mientras que había dado 9 minutos extras.

Boca quedó segundo en la Copa Libertadores

Con este resultado el Xeneize llegó a los 7 puntos, fruto de dos victorias, un empate y dos derrotas, y se ubica segundo en el Grupo D del certamen internacional, que es liderado por Cruzeiro con 8, aunque ambos con un partido más.

Ahora deberá esperar qué sucede en el partido que enfrentará a la Universidad Católica con el Barcelona SC, en el Claro Arena, Chile, encuentro que se disputará el jueves 21 de mayo a partir de las 21.30.

La última fecha, donde Boca y los integrantes del Grupo D jugarán a la misma hora el jueves 28 de mayo desde las 21.30, está programada de la siguiente manera:

  • Boca vs. Universidad Católica.
  • Cruzeiro vs. Barcelona SC.

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