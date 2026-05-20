Boca vs. Cruzeiro: "Me pega en la mano", relató el protagonista de la polémica jugada

Boca - Cruzeiro: "Me pega en la mano", relató el protagonista de la polémica jugada

Lucas Romero se refirió a lo sucedido en diálogo con ESPN: "Me pega en la mano en la última jugada del partido, pero fue totalmente casual. Yo tenía el brazo pegado al cuerpo y fue una jugada de rebote".

"En todo momento tenía tranquilidad. En el primer momento que aconteció, hablé con el árbitro y le dije que fue casual, no que no había sido mano. Le dije que lo chequeen, que yo estaba tranquilo", completó el mediocampista del Cruzeiro.

Embed "ME PEGA EN LA MANO." Atención a las palabras de Lucas Romero luego de protagonizar la polémica jugada del final en la que todo Boca reclamó penal. ¿QUÉ TE PARECIÓ?



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Valenzuela decidió, sin revisar la jugada en el VAR, dar por finalizado el partido teniendo en cuenta que se jugaba el minuto 12 agregado mientras que había dado 9 minutos extras.

Boca quedó segundo en la Copa Libertadores

Con este resultado el Xeneize llegó a los 7 puntos, fruto de dos victorias, un empate y dos derrotas, y se ubica segundo en el Grupo D del certamen internacional, que es liderado por Cruzeiro con 8, aunque ambos con un partido más.

Ahora deberá esperar qué sucede en el partido que enfrentará a la Universidad Católica con el Barcelona SC, en el Claro Arena, Chile, encuentro que se disputará el jueves 21 de mayo a partir de las 21.30.

La última fecha, donde Boca y los integrantes del Grupo D jugarán a la misma hora el jueves 28 de mayo desde las 21.30, está programada de la siguiente manera: