¿Cómo reciclar los envases de cosméticos y productos para el cuerpo vacíos?

Envases cosméticos Los envases de los cosméticos pueden reciclarse y aprovecharse para almacenar diversos objetos. Canva

Natura y una campaña para celebrar el Día Mundial del Reciclaje

En el Día Mundial del Reciclaje, Natura reafirma su compromiso con la circularidad a través del relanzamiento de su programa de recuperación de envases en Argentina. Con su programa Natura Recupera, la compañía busca acercar el reciclaje a las personas mediante puntos de recolección en tiendas Natura y un modelo circular que genera el impacto ambiental.

El programa Natura Recupera se lanzó en 2025 y el mismo se encuentra en 16 tiendas en todo el país, que funcionan como puntos de recolección para que los clientes puedan acercar sus envases vacíos.

Embed - Natura Argentina on Instagram: "Cada vez que elegís un repuesto, hacés que dure más eso que tanto amás. Con más de 200 opciones, pequeñas elecciones pueden generar un gran impacto para el planeta. Porque después de la última gota, siempre hay una mejor elección. ¿Cuál es ese repuesto que nunca falta en tu casa? #HaceBienEstarBienConElPlaneta #MesdelReciclaje" View this post on Instagram

Para incentivar este hábito, Natura implementó una nueva dinámica de beneficios escalonados aplicable a las compras en tienda, otorgando descuentos exclusivos a quienes entreguen sus envases limpios y secos.

“No basta con decirle a las personas que reciclen, hay que entregarles las herramientas concretas para que puedan hacerlo de manera simple y cercana. Con Natura Recupera buscamos precisamente eso: acercar el reciclaje a la vida cotidiana de las personas y demostrar que pequeñas acciones pueden generar un impacto colectivo significativo, tanto para el medio ambiente como para las comunidades que participan del proceso”, destacó Paola Nimo, Gerenta de Sustentabilidad Mercado Sur de Natura.

En el marco del mes del Reciclaje, Natura presentará la campaña Tus repuestos tienen premio. De esta manera, al adquirir repuestos en tiendas físicas o a través de la plataforma online/e-commerce, entre el 19 de mayo y el 16 de junio, los clientes participarán de sorteos por descuentos del 70% en futuras compras de repuestos, vigentes hasta diciembre de este año.

*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en la nota.