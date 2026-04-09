Reciclaje: guardá las botellas de plástico vacías y transformalas en elegantes macetas para tu jardín

Cómo reciclar botellas de plástico y convertirlas en macetas para el jardín

Las tareas de reciclaje y DIY no solo benefician al planeta al desviar plásticos de las acequias, canales y basurales, también tiene un impacto positivo en nuestra economía. En este caso puntual, transformar una botella en una maceta es una actividad que fomenta la creatividad y permite conservar tus plantas en un recipiente sofisticado sin necesidad de realizar grandes inversiones.

botellas plástico Reciclaje: dale otra vida a las botellas de plástico.

Para comenzar esta idea DIY, solamente necesitarás pocos materiales y seguir un procedimiento sencillo: