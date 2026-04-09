Reciclaje: guardá las botellas de plástico vacías y transformalas en elegantes macetas para tu jardín

Afortunadamente, cada vez es más común que miremos con otros ojos aquello que antes considerábamos simplemente basura y busquemos distintas ideas de reciclaje y DIY. Entre los residuos más persistentes y abundantes se encuentran en casa tenemos a las botellas de plástico, las cuales pueden tener una segunda utilidad luego de transformarlas en elegantes macetas para el jardín.
Cómo reciclar botellas de plástico y convertirlas en macetas para el jardín
Las tareas de reciclaje y DIY no solo benefician al planeta al desviar plásticos de las acequias, canales y basurales, también tiene un impacto positivo en nuestra economía. En este caso puntual, transformar una botella en una maceta es una actividad que fomenta la creatividad y permite conservar tus plantas en un recipiente sofisticado sin necesidad de realizar grandes inversiones.
Para comenzar esta idea DIY, solamente necesitarás pocos materiales y seguir un procedimiento sencillo:
Materiales
- Botellas de plástico (el tamaño dependerá de la planta que colocarás en el recipiente)
- Tijeras o cúter
- Tierra abonada y semillas (o plantas para trasplantar)
- Pintura o elementos decorativos (opcional)
- Un clavo o aguja gruesa para perforar
Procedimiento
- Lavar cuidadosamente la botella para eliminar restos de bebidas y retirar todas las etiquetas.
- Con ayuda de las tijeras, cortar la botella a la mitad. Podés experimentar con formas creativas, como dejar orejas de animales o bordes ondulados para un toque más artístico.
- Calentar el clavo o aguja y realizar varios orificios en la base de la botella para concretar el drenaje. Esto evitará que el agua se estanque y pudra las raíces.
- Si decidís decorar, deberás utilizar pinturas que se adhieran bien al plástico. Un diseño colorido puede transformar un objeto industrial en una pieza decorativa de diseño.
Una vez que las macetas estén listas y secas, la tarea de reciclaje continuará con la actividad de jardinería: llenar el recipiente con tierra, colocar las semillas y realiza un primer riego ligero (en caso de trasplantar desde otra maceta, también deberás hacer un primer riego ligero).
Asegurate de ubicar tu nueva maceta en un lugar donde reciba la iluminación adecuada según la planta elegida. De esta forma, tendrás elegantes recipientes para potenciar la decoración del jardín.