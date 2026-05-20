¿Por qué recomiendan comer frutas y verduras de estación?

Existe un concepto que seguramente alguna vez has escuchado: frutas y verduras de estación. Esta frase se refiere a aquellos vegetales, hortalizas, verduras, frutas y especias vegetales que se cultivan, cosechan y comercializan respetando su ciclo natural, sin forzar su crecimiento y sin estar un tiempo en el frigorífico.
Productores, nutricionistas y comerciantes recomiendan siempre consumir las frutas y verduras de cada estación, pero, ¿por qué? Hoy te cuento cuáles son los beneficios de esta práctica para tu salud, tu billetera y el medioambiente.
¿Por qué conviene comer frutas y verduras de estación?
Las frutas y verduras de estación no solo son buenas por una cuestión económica.
Teniendo en cuenta que sí compramos frutas o verduras que en el presente están siendo cultivadas y no están almacenadas ni provienen del exterior, nuestra billetera nota menos el impacto.
Existen otros beneficios además del económico. Consumir frutas y verduras estacionales es positivo por 4 razones principales.
Las frutas y verduras de estación son ideales para aprovechar todos sus nutrientes y proporcionar al cuerpo las sustancias y nutrientes que necesita en cada época. Por ejemplo, en invierno, con la falta de exposición solar, el cuerpo requiere vitamina C.
Casualmente, esta época es de cítricos y verduras ricas en minerales y vitamina C. En verano, hay frutas y verduras con mayor cantidad de agua, ideales para evitar la deshidratación.
Además, estas frutas y verduras han madurado al sol y han sido cosechadas en su punto óptimo, por lo que el sabor es mucho más intenso y natural.
Cuando consumimos frutas y verduras propias de cada estación, favorecemos a los productores locales que cultivan y venden alimentos en sus huertas. De paso evitamos el desperdicio de alimentos y aprovechamos lo de temporada sin que se pierda en la planta.
Como si fuera poco, esta acción reduce el impacto ambiental y la contaminación. Muchas veces las frutas y verduras que no son de estación o son de frigorífico vienen en aviones, barcos o están almacenadas en establecimientos que consumen mucha energía.
¿Qué frutas y qué verduras son de cada estación?
Para cada estación hay un grupo de frutas y verduras, cada cual con sus beneficios y propiedades.
- En otoño e invierno se consiguen aceitunas, acelga, batata, apio, brócoli, espinaca, coliflor, calabaza y zapallos. En cuanto a las frutas, es la época de las ciruelas en Argentina, de la pera, las mandarinas y el membrillo.
- La primavera es la estación del año en que aparecen frutas y verduras como la remolacha, el zapallo de relleno, los espárragos, lechugas, la frutilla, las cerezas, naranjas, bananas y el limón.
- En los meses de verano se pueden consumir frutas y verduras de estación como el tomate perita, el zapallo, la calabaza, los rabanitos, el choclo, la berenjena, las moras, sandías, melones, duraznos, damascos y peras.