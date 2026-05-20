¿Por qué recomiendan comer frutas y verduras de estación?

Productores, nutricionistas y comerciantes recomiendan siempre consumir las frutas y verduras de cada estación, pero, ¿por qué? Hoy te cuento cuáles son los beneficios de esta práctica para tu salud, tu billetera y el medioambiente.

¿Por qué conviene comer frutas y verduras de estación?

Las frutas y verduras de estación no solo son buenas por una cuestión económica.

Teniendo en cuenta que sí compramos frutas o verduras que en el presente están siendo cultivadas y no están almacenadas ni provienen del exterior, nuestra billetera nota menos el impacto.

Existen otros beneficios además del económico. Consumir frutas y verduras estacionales es positivo por 4 razones principales.

Las frutas y verduras de estación son ideales para aprovechar todos sus nutrientes y proporcionar al cuerpo las sustancias y nutrientes que necesita en cada época. Por ejemplo, en invierno, con la falta de exposición solar, el cuerpo requiere vitamina C.

Casualmente, esta época es de cítricos y verduras ricas en minerales y vitamina C. En verano, hay frutas y verduras con mayor cantidad de agua, ideales para evitar la deshidratación.

mandarinas El otoño, por ejemplo, es la época de las mandarinas.

Además, estas frutas y verduras han madurado al sol y han sido cosechadas en su punto óptimo, por lo que el sabor es mucho más intenso y natural.

Cuando consumimos frutas y verduras propias de cada estación, favorecemos a los productores locales que cultivan y venden alimentos en sus huertas. De paso evitamos el desperdicio de alimentos y aprovechamos lo de temporada sin que se pierda en la planta.

Como si fuera poco, esta acción reduce el impacto ambiental y la contaminación. Muchas veces las frutas y verduras que no son de estación o son de frigorífico vienen en aviones, barcos o están almacenadas en establecimientos que consumen mucha energía.

¿Qué frutas y qué verduras son de cada estación?

Para cada estación hay un grupo de frutas y verduras, cada cual con sus beneficios y propiedades.

frutas y verduras También conviene comprar frutas y verduras de estación porque son las baratas en esa época.