Tenía 91 años, viajó para visitar a su familia y fue atacado por un enjambre de abejas

Pascual Acosta, un hombre de 91 años, perdió la vida tras sufrir un feroz ataque de un enjambre de abejas en una zona rural cercana a la ciudad de Bandera, Santiago del Estero, siendo esta una inesperada tragedia que sacude a la pequeña comunidad.
El viaje, que había sido planeado con una gran ilusión por el reencuentro familiar que iba a darse, terminó siendo una movilización operativa de rescate ante un ataque que, por desgracia, no llegó a su debido tiempo.
La emboscada mortal en el bosque
Acosta se había adentrado en una zona montuosa dentro del establecimiento rural denominado El Palatinado. Fue en ese sector de densa vegetación donde el hombre fue rodeado y atacado masivamente por las abejas, siempre de manera inesperada.
Tal era la cantidad y el nivel de agresividad de abejas, que cuando el personal de la Comisaría 21ª y los paramédicos llegaron al campo, se dieron cuenta de que era imposible ingresar a pie descubierto sin poner en riesgo sus propias vidas.
Ante la gravedad de la situación, se solicitó la intervención inmediata de los Bomberos Voluntarios de Bandera. Los rescatistas debieron colocarse trajes especiales de protección apícola para poder quebrar la barrera del enjambre y adentrarse en el monte. Finalmente, lograron extraer el cuerpo de Pascual.
Tras confirmarse el deceso, las autoridades policiales informaron de inmediato a la fiscalía de turno, y desde el Ministerio se ordenó preservar la escena.
Consejos para evitar llamar la atención de las abejas
La tragedia que tuvo como protagonista a Pascual Acosta no hace más que alertar a la población sobre las abejas. Para evitarlas en el aire libre, algunos de los consejos son los siguientes:
- Evita aromas fuertes: no uses perfumes, lociones ni jabones con olores dulces.
- Cuida tu vestimenta: usa ropa de colores claros y lisos; evita los estampados florales y los colores oscuros o brillantes.
- Atención a la comida: mantén alimentos y bebidas (especialmente dulces o latas de refresco abiertas) tapados y lejos de áreas descubiertas.
- No te acerques a los nidos: mantente siempre alejado de enjambres y colmenas.