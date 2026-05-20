Tenía 91 años, viajó para visitar a su familia y fue atacado por un enjambre de abejas

La emboscada mortal en el bosque

Acosta se había adentrado en una zona montuosa dentro del establecimiento rural denominado El Palatinado. Fue en ese sector de densa vegetación donde el hombre fue rodeado y atacado masivamente por las abejas, siempre de manera inesperada.

Tal era la cantidad y el nivel de agresividad de abejas, que cuando el personal de la Comisaría 21ª y los paramédicos llegaron al campo, se dieron cuenta de que era imposible ingresar a pie descubierto sin poner en riesgo sus propias vidas.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó la intervención inmediata de los Bomberos Voluntarios de Bandera. Los rescatistas debieron colocarse trajes especiales de protección apícola para poder quebrar la barrera del enjambre y adentrarse en el monte. Finalmente, lograron extraer el cuerpo de Pascual.

abejas Por la cantidad de abejas, los bomberos no podían extraer el cuerpo.

Tras confirmarse el deceso, las autoridades policiales informaron de inmediato a la fiscalía de turno, y desde el Ministerio se ordenó preservar la escena.

Consejos para evitar llamar la atención de las abejas

La tragedia que tuvo como protagonista a Pascual Acosta no hace más que alertar a la población sobre las abejas. Para evitarlas en el aire libre, algunos de los consejos son los siguientes: