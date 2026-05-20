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La zona roja

Taty Castellanos vs. Cuti Romero en la Premier League: uno de los dos descenderá

El Tottenham de Cuti Romero y el West Ham de Taty Castellanos se juegan todo en la última fecha de la Premier League

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Taty Castellanos o Cuti Romero: uno de los dos descenderá de la Premier League.

Taty Castellanos o Cuti Romero: uno de los dos descenderá de la Premier League.

La Premier League nos regaló una definición para el infarto: en la zona alta el Arsenal se consagró campeón después de 22 años cuando aun quedaba una fecha para el final ya que el Manchester City empató 1 a 1 con el Bournemouth, mientras que en la zona baja el tercer cupo del descenso se sentenciará en la última fecha.

West Ham (con el mendocino Valentín Castellanos) y Tottenham (con Cuti Romero en sus filas) son los protagonistas en una lucha de la que nadie quiere ser protagonista.

Tottenham
El Tottenham cay&oacute; como visitante ante el Chelsea y se complic&oacute; su panorama en la Premier League.

El Tottenham cayó como visitante ante el Chelsea y se complicó su panorama en la Premier League.

Tres equipos de la Premier League descenderán

En la Premier League descienden los tres últimos equipos de la tabla; es así que el Wolverhampton fue el primero en sacar el boleto a la Championship, la Segunda División de Inglaterra, ya que en 37 partidos apenas sumó 19 puntos, fruto de 3 partidos ganados y 10 empatados, mientras que cayó en 24 oportunidades.

Luego perdió la categoría el Burnley quienes acumularon 21 puntos gracias a 4 victorias y 9 empates, perdiendo también 24 partidos. De esta manera queda un cupo que se definirá entre el West Ham y el Tottenham.

Mientras que el equipo de Taty Castellanos tiene 36 puntos (9 ganados, 9 empates y 19 derrotas), el conjunto de Cuti Romero tiene 38 (9 victorias, 11 empates y 17 caídas).

Taty Castellanos
Taty Castellanos puede descender de la Premier League en la &uacute;ltima fecha.

Taty Castellanos puede descender de la Premier League en la última fecha.

Así se definirá el descenso en la Premier League

West Ham recibirá al Leeds United en el London Stadium con la necesidad imperiosa de ganar; no obstante, dependerá del resultado entre Tottenham y Everton en el Tottenham Hotspur Stadium.

Taty Castellanos viene de marcar un golazo en la derrota de su equipo por 3 a 1 frente al Newcastle United, mientras que los de Cuti Romero también vienen de caer: fue 2 a 1 frente al Chelsea de Enzo Fernández, quien tuvo un desempeño estelar.

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Es por eso que el defensor argentino tendrá que ver el partido con una calculadora en la mano ya que la ecuación cambia teniendo en cuenta las diferentes situaciones que se pueden presentar:

  • Si Tottenham gana, se salva ya que depende de sí mismo.
  • Si Tottenham empata y West Ham gana, se salva porque se define por diferencia de gol (en este momento tienen - 10 mientras que el equipo de Londres tiene - 22).
  • Si Tottenham pierde y West Ham gana, el equipo de Cuti Romero pierde la categoría.
  • Si Tottenham pierde y West Ham pierde, el equipo de Taty Castellanos pierde la categoría.

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