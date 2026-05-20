Taty Castellanos vs. Cuti Romero en la Premier League: uno de los dos descenderá

Tres equipos de la Premier League descenderán

En la Premier League descienden los tres últimos equipos de la tabla; es así que el Wolverhampton fue el primero en sacar el boleto a la Championship, la Segunda División de Inglaterra, ya que en 37 partidos apenas sumó 19 puntos, fruto de 3 partidos ganados y 10 empatados, mientras que cayó en 24 oportunidades.

Luego perdió la categoría el Burnley quienes acumularon 21 puntos gracias a 4 victorias y 9 empates, perdiendo también 24 partidos. De esta manera queda un cupo que se definirá entre el West Ham y el Tottenham.

Mientras que el equipo de Taty Castellanos tiene 36 puntos (9 ganados, 9 empates y 19 derrotas), el conjunto de Cuti Romero tiene 38 (9 victorias, 11 empates y 17 caídas).

Taty Castellanos Taty Castellanos puede descender de la Premier League en la última fecha.

Así se definirá el descenso en la Premier League

West Ham recibirá al Leeds United en el London Stadium con la necesidad imperiosa de ganar; no obstante, dependerá del resultado entre Tottenham y Everton en el Tottenham Hotspur Stadium.

Taty Castellanos viene de marcar un golazo en la derrota de su equipo por 3 a 1 frente al Newcastle United, mientras que los de Cuti Romero también vienen de caer: fue 2 a 1 frente al Chelsea de Enzo Fernández, quien tuvo un desempeño estelar.

Embed The fight for Premier League safety will go down to the final day as @ChelseaFC beat @SpursOfficial 2-1 at Stamford Bridge pic.twitter.com/eLKXpODpbQ — Premier League (@premierleague) May 19, 2026

Es por eso que el defensor argentino tendrá que ver el partido con una calculadora en la mano ya que la ecuación cambia teniendo en cuenta las diferentes situaciones que se pueden presentar: