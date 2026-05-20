Cuando uno acostumbra a viajar en la ruta o ha pasado alguna que otra vez, de seguro si pudo prestar atención al paisaje en general, fue sorprendido con una pelota de colores al parecer sostenida por un cable. Se llaman esferas de balizamiento y su función es más bien salvar vidas.
El inusual objeto presente en el cableado eléctrico que salva a las aves y alerta a los aviones de una trampa mortal
Seguro has visto las famosas "esferas" presentes en los cables de alguna ruta, y pocos saben que en realidad no tienen nada que ver con la electricidad
La mayoría de las personas creen que allí dentro de esa pelota se junta electricidad, otros no entienden para qué sirven o por qué alguien pondría una pelota en el cableado eléctrico, pero la realidad es totalmente distinta y que esté en un cable de gran escala no quiere decir que tenga que ver con ello.
La esfera de balizamiento tienen diversos colores, un tamaño en particular y dos funciones claves para la sociedad y el medio ambiente.
Así es como las esferas de balizamiento salvan vidas cumpliendo dos funciones clave
Estas esferas llamadas de balizamiento, no tienen nada que ver con la gestión de la electricidad que circula por los cables, sino que tiene una función: salvar vidas, pero de distintas formas. La primera forma es señalizar la presencia de cableado eléctrico a pilotos que vuelan a baja altitud, tal como helicópteros, aviones, avionetas o globos aerostáticos.
Cuando los cables no se ven por diferentes razones, pueden volverse invisibles si se ponen en contraste con el cielo o una calle. Entonces, las esferas llaman la atención con sus colores y tamaño rompen con ese camuflaje y alertan a los pilotos de caer en una trampa literalmente mortal.
La segunda función también salva vida, pero en este caso de las aves. Más allá de proporcionar seguridad aérea, tienen una función ecológica para evitar que las aves grandes y de vuelo rápido colisionen contra los cables eléctricos y evite su muerte.
Características de las esferas de balizamiento
- Tienen un diámetro de entre 60 y 90 cm.
- Pesa de 5 a 7 kilogramos.
- Están hechas de materiales ligeros, pero resistentes a cualquier tipo de rayos ultravioletas o corriente eléctrica que pueda degradarlas.
- Sus colores son llamativos: naranja, blanco y rojo.
- El nombre técnico de estas bolas es balizas de señalización visual esféricas.
- Si bien son más comunes las de color naranja, sus colores van cambiando a medida que las condiciones de luz lo necesite. Es decir, varía el color si por ejemplo, el día está nublado o el lugar está nevado.
- La distancia entre esfera es de 30 a 60 metros.
- Se encuentran en los cables cerca de aeropuertos y helipuertos, al cruzar grandes valles o ríos, en zonas montañosas.