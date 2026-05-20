El inusual objeto presente en el cableado eléctrico que salva a las aves y alerta a los aviones de una trampa mortal

esferas de balizamiento (1) Su instalación es obligatoria en zonas de riesgo, según la normativa de aviación civil de cada país. Fuente: Sector Electricidad

Así es como las esferas de balizamiento salvan vidas cumpliendo dos funciones clave

Estas esferas llamadas de balizamiento, no tienen nada que ver con la gestión de la electricidad que circula por los cables, sino que tiene una función: salvar vidas, pero de distintas formas. La primera forma es señalizar la presencia de cableado eléctrico a pilotos que vuelan a baja altitud, tal como helicópteros, aviones, avionetas o globos aerostáticos.

Cuando los cables no se ven por diferentes razones, pueden volverse invisibles si se ponen en contraste con el cielo o una calle. Entonces, las esferas llaman la atención con sus colores y tamaño rompen con ese camuflaje y alertan a los pilotos de caer en una trampa literalmente mortal.

La segunda función también salva vida, pero en este caso de las aves. Más allá de proporcionar seguridad aérea, tienen una función ecológica para evitar que las aves grandes y de vuelo rápido colisionen contra los cables eléctricos y evite su muerte.

esferas de balizamiento (2) Se pueden ver donde las aeronaves pueden volar por debajo de las cima y sobre grandes masas de agua, como lagos o embalses. Fuente: Infobae

Características de las esferas de balizamiento