Increíble piquete: un elefante marino apareció en la calle, cortó el tránsito y quiso subirse a una camioneta

elefante marino ok El elefante marino, en plena calle. Foto: captura de video

La presencia del elefante marino generó sorpresa entre vecinos y conductores, especialmente por su gran tamaño. De acuerdo con registros difundidos por residentes de la zona, en un momento se dirigió hacia una camioneta y estuvo a punto de subirse sobre el vehículo, una situación que incrementó la preocupación y motivó el corte preventivo del tránsito.

El elefante de mar causó asombro entre vecinos y automovilistas

Si bien el avistamiento de este tipo de especies no resulta extraño en áreas cercanas al Río de la Plata, desde el municipio señalaron que nunca antes se había registrado un episodio de estas características con un ejemplar de semejante magnitud. El video (gentileza Telenoche):

Embed - Sorpresa en Ensenada: un elefante marino apareció en plena calle

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y despertaron todo tipo de comentarios por la particular escena ocurrida en una zona urbana. Mientras tanto, las autoridades insistieron en la importancia de no acercarse ni intentar interactuar con animales silvestres cuando aparecen fuera de su hábitat habitual.

El operativo permitió preservar la seguridad tanto del animal como de las personas que circulaban por el lugar. La aparición del elefante marino volvió a poner en evidencia la cercanía entre la fauna silvestre y algunas áreas urbanas ribereñas de la provincia de Buenos Aires, especialmente en sectores vinculados al Río de la Plata y sus canales.