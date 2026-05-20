Una escena completamente inusual alteró la rutina de Buenos Aires, cuando un elefante marino (sí, un elefante marino) apareció en una calle de Ensenada y obligó a interrumpir el tránsito en la zona. El enorme animal fue visto en plena calzada, cerca del puente levadizo que conecta la Avenida Almirante Brown con la isla, donde rápidamente se desplegó un operativo para asistirlo.
Increíble piquete: un elefante marino apareció en la calle, cortó el tránsito y quiso subirse a una camioneta
El elefante de mar apareció sobre la calzada y generó un operativo especial. Los vecinos grabaron el momento en que avanzó hacia una camioneta en plena calle
Personal de Fauna de la provincia de Buenos Aires y especialistas de la Fundación Temaikèn trabajaron en el lugar para controlar la situación y retirar al elefante de la vía pública.
Según informaron fuentes municipales, el elefante marino ya había sido observado anteriormente en sectores cercanos al Canal Santiago, aunque nunca había avanzado hasta una zona de circulación vehicular.
La presencia del elefante marino generó sorpresa entre vecinos y conductores, especialmente por su gran tamaño. De acuerdo con registros difundidos por residentes de la zona, en un momento se dirigió hacia una camioneta y estuvo a punto de subirse sobre el vehículo, una situación que incrementó la preocupación y motivó el corte preventivo del tránsito.
El elefante de mar causó asombro entre vecinos y automovilistas
Si bien el avistamiento de este tipo de especies no resulta extraño en áreas cercanas al Río de la Plata, desde el municipio señalaron que nunca antes se había registrado un episodio de estas características con un ejemplar de semejante magnitud. El video (gentileza Telenoche):
Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y despertaron todo tipo de comentarios por la particular escena ocurrida en una zona urbana. Mientras tanto, las autoridades insistieron en la importancia de no acercarse ni intentar interactuar con animales silvestres cuando aparecen fuera de su hábitat habitual.
El operativo permitió preservar la seguridad tanto del animal como de las personas que circulaban por el lugar. La aparición del elefante marino volvió a poner en evidencia la cercanía entre la fauna silvestre y algunas áreas urbanas ribereñas de la provincia de Buenos Aires, especialmente en sectores vinculados al Río de la Plata y sus canales.